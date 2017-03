Linha azul do Metro de Lisboa com alterações durante as manhãs dos próximos três meses e meio

Há alterações na linha azul do Metro de Lisboa. Já a partir desta segunda-feira, 27 de março, e até 16 de julho, tosos os comboios que circularem entre as 07h30 e as 10h00 da manhã vão ter percursos alternados para a Pontinha e para a Reboleira.

Ou seja, a partir das 7h30n da manhã haverá um comboio de Santa Apolónia para a Reboleira, que é o final da linha, e depois outro apenas de Santa Apolónia até à Pontinha e assim sucessivamente até ás 10h00 da manhã.

Nesse sentido, a Metro de Lisboa recomenda, no seu site oficial, que "durante o período de vigência deste modelo de circulação", os passageiros confirmem "sempre que possível" qual o destino do percurso, não só na parte da frente dos comboios como nos painéis de informação existentes nos cais de embarque.

"Este modelo de circulação é temporário e tem por objetivo fazer um ajuste da oferta à procura, numa lógica de otimização dos recursos e frota disponíveis", pode ler-se ainda no site da Metro.

Ou seja, a empresa precisa que alguns dos comboios circulem menos para os poder realizar a manutenção da frota atual, um trabalho que está já em curso e que a Metro de Lisboa diz, num comunicado citado pela Lusa, que faz parte da "recuperação progressiva dos níveis de eficiência e da qualidade" do serviço.

"O Metropolitano de Lisboa reitera o seu empenho na prossecução das medidas necessárias que garantam a sustentabilidade e o aumento da qualidade do serviço que diariamente presta aos seus clientes e prosseguirá o seu propósito de servir, cada vez melhor, as necessidades da mobilidade em Lisboa", acrescenta ainda no mesmo comunicado.