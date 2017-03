Fim de semana ‘low cost’ numa Madeira menos conhecida

Vamos a contas:

– num fim de semana na Madeira, em meados de janeiro, o voo ficou-me em €60, o aluguer de carro em €24 e a gasolina em €30. Gastei €114;

– para ir de Lisboa a Valença e voltar, as portagens ficam em €63 e a gasolina em €85. Gasta-se €148.

No alojamento e nas refeições os preços são semelhantes.

Mas há mais: o voo demorou 1h45, a viagem de carro demora 4h. E claro, temos mais hipóteses de apanhar bom tempo no meio do Atlântico, a cerca de 600 km de África, do que no Minho. Em sentido contrário, na Madeira arriscamo-nos a apanhar magotes nos sítios mais conhecidos.

Por isso, este passeio contempla locais arredados do top 10 dos guias turísticos.

1º dia

CASCATAS, MAIS CASCATAS E UM TELEFÉRICO QUE DESCE A PIQUE

A Ponta do Sol marca o início do passeio, com um segredo que se esconde no fim da sua praia de calhaus. Atravessa-se o ribeiro que aqui desagua e caminha-se umas dezenas de metros junto à falésia — atenção que a maré cheia impossibilita a passagem — até chegar à Cascata da Praia da Ponta do Sol, cuja foto, que elegi como a mais bonita deste passeio, abre este trabalho.

O caminho segue pela velha Estrada Regional (ER) 101, através do túnel encimado pela esquadra da PSP da Ponta do Sol — que deve ser dos imóveis desta polícia com melhor vista —, em direção à Madalena do Mar. Andamos pouco mais de 1 km e avistamos outra cascata que despenha as suas águas... na estrada. Podemos ser tentados a dar uma chuveirada no carro, ou mesmo em nós, mas convém termos presente que com a água podem vir pedras ou pesticidas diluídos — não esquecer que as bananeiras são abundantemente regadas e que essas 'águas sujas' drenam muitas vezes para os cursos de água. Por isso, seja a pé seja de carro, o melhor é passar rápido.

O próximo destino é o Paul do Mar, uma simpática localidade piscatória, que merece ser explorada a pé, com vagar. Deixe para o fim a visita ao porto de pesca onde o espera mais uma surpresa: outra cascata, junto aos barcos em doca seca. Mas não se fique por aqui. Avance no passadiço do porto e vai descobrir que a queda de água que viu é encimada por outras ainda mais espetaculares.

1 / 2 2 / 2

A hora de almoço aproxima-se e temos duas opções: ou comemos nos bares junto ao porto de pesca do Paul do Mar, ou voltamos à estrada — uma das mais bonitas da ilha — e seguimos a costa até à Ponta do Pargo, onde o restaurante O Farol, com uma agradável esplanada e as suas gulosas lapas, lulas e polvo, é uma opção a ter em conta.

joão paulo galacho

O Farol da Ponta do Pargo e as falésias adjacentes, à distância de um pequeno túnel do restaurante, também merecem uma visita. E logo depois está na hora de seguirmos para mais uma... cascata, a da Garganta Funda, que aparece sinalizada na estrada, à saída do casario da Ponta do Pargo. Quando o alcatrão acaba, estacionamos o carro e fazemos uma caminhada de cerca de 500 metros em direção ao mar. Um pequeno miradouro proporciona a melhor vista sobre esta queda de água, que não fica a dever nada em espetacularidade às outras duas que já vimos neste dia.

luís freitas

Por esta altura o sol já vai alto, pelo que é melhor despacharmo-nos para visitarmos a Fajã de Achadas da Cruz dentro do horário do teleférico — em janeiro encerrava às 18h. Existe uma vereda do topo da falésia para a fajã, que pode ser uma opção para descer, mas para subir é mais sensato usar o teleférico. Até pela experiência de subirmos, quase a pique, naquela pequena cabina, que entre alguns solavancos e abanões nos leva até porto seguro.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Os férteis terrenos da fajã merecem uma visita atenta. Não mora lá ninguém em permanência, segundo me informou um senhor que desmatava a sua courela. E quando lhe perguntei quais eram os produtos que semeavam foi muito explícito: "Isto aqui dá tudo. Semente deitada à terra, é semente que germina. A terra é boa e não falta água. Faltam é pessoas para cultivar."

2º dia

ÁRVORES CENTENÁRIAS, UMA LAGOA E UMA FAJÃ COM... CASCATAS

No segundo dia o passeio inicia-se na Foz da Ribeira da Janela, onde apanhamos a panorâmica ER 209 em direção ao planalto do Paul da Serra. A área do Fanal, uma pequena caldeira vulcânica, é um verdadeiro ícone da Floresta Laurissilva, onde ainda resistem bosques centenários de Tis — uma espécie de árvore —, com alguns exemplares a remontarem a épocas anteriores à presença humana na ilha. É uma verdadeira viagem no tempo, a não perder.

LUÍS FREITAS

Continuando no planalto, o destino seguinte é a zona do Rabaçal, mais conhecida por ser o ponto de partida do Percurso Pedestre das Levadas das 25 Fontes e do Risco (PR6). Pode estacionar o carro junto a muitos outros que com certeza lá estarão, dada a popularidade deste PR, mas o seu destino é outro: a Lagoa da Dona Beja.

Em vez de descer para a Casa Abrigo do Rabaçal, vai caminhar numa vereda paralela à ER110 até encontrar a Levada do Paul, também conhecida como Levada do Alecrim, que canaliza água do enorme tanque que está do outro lado da estrada. Basta seguir no caminho que bordeja a levada, durante 3,4 km, para chegar à Lagoa da Dona Beja, sítio ideal para um refrescante mergulho. Conte no mínimo com 45 minutos para cada lado, pois não vai resistir a parar muitas vezes para contemplar ou fotografar a bonita paisagem que o rodeia. Afinal estamos em pleno coração do planalto madeirense.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Revigorados com o banho em águas límpidas, está na hora de rumar à costa norte, à Fajã da Rocha do Navio, perto de Santana. Sugiro que opte por outra das estradas mais bonitas da Ilha, a ER228, que vai da Encumeada até São Vicente e daqui percorrer a estrada marginal até às imediações de Santana, onde aparece sinalizado o caminho para o teleférico da Rocha do Navio.

1 / 2 2 / 2

Esta fajã é diferente da das Achadas da Cruz e começa logo no teleférico, que faz uma descida muito mais suave. Aqui, em vez de talhões hortícolas, veem-se sobretudo bananeiras e vinha e, com sorte, pode mesmo observar um lobo marinho — a foca mais rara do mundo — que por vezes vem descansar a esta praia. Não perca o curioso Lagar da Laje, incrustado na falésia, e, adivinhe... mais duas imponentes cascatas. Ornamentam as encostas a pique, quais gravatas brancas, que não vai resistir a fotografar logo das janelas da cabina do teleférico.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

O dia já vai longo mas ainda não acabou. Aproveite a proximidade de Santana e rume ao Parque Florestal de Queimadas, onde além das curiosas Casa Abrigo, com os seus telhados de colmo, vai ter a oportunidade de ver bonitos exemplares de árvores exóticas — estas plantadas pelo homem — que, beneficiando do clima subtropical da ilha, atingiram portes descomunais.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Para terminar o fim de semana em beleza e quebrando a regra de visitar só sítios que não constam do top 10 dos guias turísticos, aconselho que se despeça da Madeira vendo o sol a pôr-se no Pico do Arieiro — antes de ir, consulte o site http://www.netmadeira.com/webcams-madeira/pico-do-arieiro onde uma câmara de vídeo lhe mostra se as nuvens não estão a cobrir o horizonte. Vai com certeza ter a companhia de muita gente, mas o local é suficientemente amplo para encontrar um cantinho só para si.

Mais e Menos

A medalha de ouro da Madeira...

A Floresta Laurissilva só sobreviveu às últimas glaciações na Macaronésia — ilhas da Madeira, dos Açores, das Canárias e de Cabo Verde — e é na Madeira que existe a maior área: cerca de 22 mil hectares. Em 1999 a UNESCO reconheceu esta riqueza e atribuiu a esta floresta a condição de Património Natural Mundial, galardão único em Portugal.

… e a de betão

Na Madeira vivem 260 mil pessoas, mais 10.000 do que nas nove ilhas dos Açores. Mas esta elevada densidade populacional só decorre do facto de, no Funchal e nos concelhos limítrofes de Câmara de Lobos e de Santa Cruz, viverem quase 200 mil pessoas.

A construção desenfreada na costa sul atulhou linhas de água, desmatou floresta nativa e teve consequências trágicas nas catástrofes que assolaram a ilha recentemente.

Não esqueço o testemunho de Cristina Ferreira, moradora nas encostas do Funchal, sobre o pavoroso incêndio de agosto de 2016: “Só passadas seis ou sete horas de termos fugido da nossa casa é que soubemos que não tinha ardido. O fogo chamuscou uma árvore no quintal, mas felizmente ficou por ali. Imagina o desespero que foi aquele tempo todo sem sabermos se ainda tínhamos casa?”

Outro funchalense, Luís Freitas — a quem agradeço as dicas preciosas sobre a ilha, que conhece como poucos —, explica em poucas palavras esta realidade: “Repara que no lado norte não há grandes incêndios.”

Felizmente 2/3 do território da ilha da Madeira são Parque Natural e estão obrigados a outras regras.