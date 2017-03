Assembleia da saúde apresenta primeiras conclusões

O palco e a voz foram dos deputados no segundo plenário do Health Parliament Portugal (HPP). Na sede da Microsoft, em Lisboa, o dia abriu com Ana Castro. A presidente do parlamento da saúde falou do desafio que é trabalhar "com muita gente ao mesmo tempo" e que, até isso, tem sido fantástico. Ana Castro lembrou que o trabalho tem que continuar porque "junho é já amanhã" e, nessa altura, acontece a apresentação final das recomendações. Mais tarde, elogiou o trabalho dos deputados e dos mentores, que têm “mantido tudo no plano do exequível”

Gonçalo Villaverde

A comissão das 'Tecnologias de Informação em Saúde' abriu a ronda das primeiras conclusões do parlamento, criado em conjunto por Expresso e Janssen, com a parceria da Microsoft e a Universidade Nova. O grupo de trabalho está focado em três áreas específicas: interoperabilidade, literacia multilateral e proteção de saúde em dados. Na primeira pretendem “promover o envolvimento de todas as instituições dentro e fora do SNS de forma a garantir uma cobertura de todo o território", usando uma linguagem que seja acessível, simples, "ao ponto de poder articular com as instituições e com o cidadão, dando-lhe espaço à decisão”.

A comissão quer também “estabelecer um protocolo que assegure a unicidade do cidadão do SNS português” na Europa. A segunda ideia dos parlamentares do grupo prende-se com a vontade de “letrar não só o profissional de saúde, mas também o doente”. Assim será possível “desenhar sistemas que envolvam os profissionais que estão no terreno e os doentes”. A comissão está a desenvolver um inquérito em vários hospitais para que se perceba qual o nível de literacia em saúde. Querem fazer tudo isto sem esquecer a população idosa e as startups portuguesas, certificando sempre “que a informação está acessível e simples”. No que diz respeito ao último ponto “a ideia é que seja uma visão holística e equilibrada. Que promova a segurança e a usabilidade, uma vez que se têm que implantar mecanismos de identificação e autenticação que sejam fortes o suficiente para permitir que haja segurança, mas também que sejam simples". O grupo de 'Tecnologias de Informação em Saúde' propõe, ainda neste ponto, a “utilização de big data para tratar grandes volumes de dados de forma a gerar indicadores e algoritmos que levem a mecanismos para uma medicina curativa e interventiva.” A proposta é “a normatização de um sistema aplicado à saúde como existe nas finanças.”

A questão dos dados criou bruaá na sala. Maria De Belém, ex-ministra da Saúde e curadora do HPP, lembrou que a discussão destes temas tem sempre a juzante uma legislação para os balizar, que a Constituição da Republica Portuguesa entende que o nível de saúde de um cidadão é algo que é importante para o país e que também se tem de pensar nos princípios da ética. Tudo isto aliado à lei da saúde e de proteção de dados que dizem sempre que "os dados pertencem ao doente".

A comissão fechou a apresentação com Faulcout, "Antes de sermos médicos, todos nós devemos ser políticos."

Já com as vozes aquecidas chega e vez da comissão de ‘Barreiras aos cuidados de Saúde’. O grupo explicou que ao “perceber que existiam diferentes tipos de doentes com diferentes tipos de necessidades em saúde” e que enfrentavam diferentes barreiras começou a analisar “de que forma é que as barreiras são efectivamente medidas em Portugal, de que forma é que há uma preocupação com a dificuldade de acesso". Explicam que grande parte das medidas políticas que visam a equidade “têm na sua base medição de volume, ou seja aquilo que se encontra é muito mais o sistema dizer ‘temos medico de família para 90% dos cidadãos e internos de especialidade a aumentar entre 5 a 10% ao ano”. Sendo que o que consideram ser necessário é perceber “em que medida que é que isto supera ou corresponde às necessidades”. Para isso estão a “focar-se nos indicadores que devem fundamentar um investimento e naquilo que o utente diz ser de difícil acesso. Falam em indicadores de proximidade, que já existem, e políticas de um ponto de vista global. Explicam: “uma politica de transportes públicos pode afetar a capacidade que o doente tem em chegar a um hospital. A partir do momento em que se olha para o sistema como um todo e percebe-se que dentro desse sistema existem diferentes assimetrias e podem priorizar-se algumas delas”. Equílibrio será a solução e simetria serão as soluções e capacidade de responder às necessidades que a evolução demográfica do pais está a gerar. Há vários problemas que têm que ser dimensionados de forma a “perceber quais são prioritários atribuindo lhes métricas”. Para isso tem que se começar por validar indicadores que permitam perceber as verdadeiras dificuldades dos doentes no acesso aos cuidados de saúde. Marta Temido, presidente da ACSS e membro do Conselho Consultivo do HPP, elogiou o trabalho daquele grupo mas também lhes pediu mais pragmatismo. Lembrou que "não é possível fazer tudo, é preciso identificar problemas" e "ser consequente com o legislador decide". Em suma, "se querem mudar o mundo sejam pragmáticos".

Quase a chegar à hora de almoço ouve-se a comissão de ‘Economia do Conhecimento’, que quer “desenvolver recomendações e políticas que potenciem o impacto do conhecimento como factor de crescimento económico e como motor de desenvolvimento social”. Assim começaram por fazer uma análise da cadeia de valor do conhecimento, da investigação e do desenvolvimento e do impacto que têm na economia e na sociedade”. Analisadas “algumas dores dessa cadeia de valor”, perceberam que há “inercia na translação de conhecimento e de boas praticas”, que “a forma como são os mecanismos de avaliação a nivel e do i&d e a forma como depois se mede o seu impacto” não estão a funcionar. “O número de patentes é uma métrica como outra qualquer, mas é um bocadinho reducionista para medir o impacto e o valor que isso traz”, explicam. Definiram, então, quatro áreas de foco para trabalhar uma “estratégia da especialização inteligente - como poderá ser delineada e que zonas do futuro se podem aplicar ao modelo de estratégia de inovação e desenvolvimento para a saúde”. Por outro lado, será a agregação e partilha da informação é necessária informação para trabalhar sobre ela depois. Também “o demonstrador”, isto é “a forma como se demonstra o valor da inovação e possivelmente depois como se dissemina pelo SNS, para o potenciar, como um demonstrador de informação e de boas práticas quer sejam politicas quer sejam organizacionais”. Por fim a “disseminação e a formação de todos os profissionais do sistema de saúde a disseminação da informação, do conhecimento e, também, das boas praticas.”

A seguir ao almoço “Saúde Mental” a única especialidade médica contemplada numa comissão do HPP. O grupo lembra que “apesar de ser o parente pobre representa uma carga de doença das mais elevadas em Portugal”. Que “não tem financiamento quando está demostrado que um investimento de 1 dólar na saúde mental tem o retorno de quatro dólares”. E que “há um estigma nas diferentes áreas com impacto tanto no emprego, como na idade e na atitude em relação à doença”. Assim, encontraram as três principais áreas a que se vão dedicar. Começam pelo emprego – “um quinto das pessoas que trabalha tem doença mental, no geral o acesso ao emprego está dificultado para as pessoas com doença mental”- por isso propõem “com base na legislação uma descriminação positiva para as pessoas com doença mental que precisam de emprego. De forma a haver integração na comunidade”. Depois abordam o financiamento, “há problemas nas três principais áreas dos serviços de saúde”. Nos cuidados de saúde primários não há incentivos para cuidar da pessoa com doença mental; nos cuidados secundários “o facto de os resultados estarem focados na produtividade não faz sentido”. Explicam que o objetivo é “que o doente esteja integrado na comunidade e não no hospital, e como tal o hospital não pode ser pago por episódio, porque isso torna o cuidado perverso. Se a pessoa vem ao hospital é porque não está bem, nos queremos as pessoas na comunidade.” A intervenção foi bastante participada não só pelos deputados, mas também pelos vários mentores que iam identificando outros problemas e dando mais inputs.

Ouvida a saúde mental chega a o grupo de ‘Ética’ que esteve na ordem do dia em quase todas as apresentações. E o grupo sentiu também essa ambivalência na hora de escolher o tema. Optou pela “utilização e do tratamento de dados em saúde porque preferimos escolher a vida”, aqui numa clara alusão à discussão pública que está a ser feita da Eutanásia. O grupo explica que assim escolheram “o conhecimento e o futuro, um tema estrutural e não um tema circunstancial”, por acreditarem “que não se trata de uma escolha entre a propriedade individual ou a banalização da informação para um bem comunitário”. O que pretendem é “encontrar a solução para um genuíno equilíbrio” numa altura em que “é inegável a importância da partilha de dados para o desenvolvimento”. Por fim lembram que a “ética tem que ser considerada e envolvida à priopi nas discussões para que se possam tomar decisões em saúde ponderadas e corretas com o doente no centro”. O grupo ouviu duvidas e questões da parte da assembleia e algumas respostas foram imediatamente dadas pelos mentores Jorge Soares, Presidente do CNECV, e pelo médico Ricardo Baptista Leite.

A fechar o dia “O doente no centro da decisão”, aqui a comissão de trabalho quer focar-se “na pessoa humana portuguesa como quem está no centro da actividade de saúde”. Apresentaram já muito trabalho feito nesta fase preliminar e querem em junho conseguir, por um lado, apresentar “propstas que sejam realizáveis em curto prazo – se necessário implementadas logo em julho- e outra mais difícil que obrigue à discussão com todos”. Explicam que as mentoras os ajudaram a chegar a quatro prpostas. A primeira é a criação da figura do” gestor ou assessor de cidadão que tem uma função de prevenção, guiar na prevenção, mas também de ajudar o doente que já esta no sistema. Depois explicam, com recurso a exemplos práticos, a necessidade da “certificação das associações de doentes, que muitas vezes são muito voluntariosas”. Na seguimento desta ideia falam também da ”formação de forma abrangente dos profissionais de saúde desde o recrutamento paras as escolas de medicina, com um foco na comunicação”, explicam que aquela ideia de que um médico bom pode sê-lo só tecnicamente tem que acabar. “Temos que passar a assumir que isso é ser mau medico. Existem competências técnicas, mas tambem exixtem competencias relacionais e um medico tem que ter isso.” E por fim, e se é de doente no centro da decisão que se fala, “os resultados têm que se passar a medir com base no valor que eles têm efetivamente para o doente, tem que olhar para os resultados de saúde que interessam ao doente.

As apresentações podem ter acabado, mas os deputados , depois de mais um café, voltaram ao trabalho reunidos por comissão. Porque como os próprios foram repetindo ao longo do dia “junho é já amanhã”.