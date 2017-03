Quatro pessoas assassinadas em Barcelos

Três mulheres e um homem foram esfaqueados até à morte esta manhã em Tamel, Barcelos. Suspeito já foi detido

Quatro corpos foram hoje encontrados na freguesia de São Veríssimo, no concelho de Barcelos, e as autoridades detiveram um suspeito de homicídio, disseram à Lusa fontes dos bombeiros locais e da GNR.

Segundo a GNR, trata-se de três mulheres e um homem e o suspeito tem cerca de 60 anos.

O Comando de Braga (distrito a que pertence o concelho de Barcelos) indicou que o alerta foi dado perto das 11h.

Os Bombeiros Voluntários de Barcelos referiram que não foi possível apurar ainda as circunstâncias das mortes, adiantando que a ocorrência se registou na Travessa de São Sebastião.

De acordo com a edição online do “Jornal de Notícias”, quatro corpos foram esta sexta-feira encontrados em três casas diferentes e na via pública na freguesia de São Veríssimo.

"Todas [as vítimas] terão sido esfaqueadas", refere o jornal, destacando que uma mulher estava grávida.

A Polícia Judiciária já está no local e fonte desta força de segurança informou que o suspeito está com a GNR.