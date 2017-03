Papa aprova canonização de Jacinta e Francisco

Santa Sé anunciou esta quinta-feira o reconhecimento do milagre necessário à canonização dos dois pastorinhos de Fátima

O Papa Francisco aprovou esta quinta-feira o milagre necessário para se concretizar a canonização de Francisco e Jacinta Marto, os pastorinhos videntes de Fátima. O anúncio foi feito pela sala de imprensa da Santa Sé.

A 13 de maio de 2000, o Papa João Paulo II beatificou em Fátima os irmãos Francisco e Jacinta Marto, seguindo-se um longo processo para a canonização dos dois pastorinhos, que chegou a ser adiado face a problemas de validação de um alegado milagre.

O processo arrancou em 1981, com a alteração da disciplina eclesiástica que permite às crianças serem canonizadas. Passou por diferentes líderes da Igreja Católica e, depois da beatificação, o processo de canonização foi aberto em 2004. Em 2007 sofreu um contratempo, face às tais dúvidas levantadas por especialistas do Vaticano em relação ao alegado milagre, de uma criança na Suíça que teria ficado curada de diabetes após a mãe, emigrante portuguesa, assistir de joelhos ao processo de beatificação dos dois pastorinhos. No entanto, em 2013, surgiu um caso que despertou o interesse da postuladora.

O reconhecimento deste milagre – um caso no Brasil – torna os dois videntes portugueses os mais jovens santos da Igreja Católica.