PJ detém os seis suspeitos de assalto violento em Sintra

Três dos seis suspeitos do assalto a uma carrinha de valores no Lourel (Sintra) foram detidos nas últimas horas pela Unidade Nacional Contra Terrorismo (UNCT), da Polícia Judiciária. Um quarto suspeito já tinha sido extraditado do Reino Unido, no início do ano, e os outros dois assaltantes tinham sido entretanto detidos no âmbito de outros processos.

A Polícia Judiciária já emitiu um comunicado sobre o assunto. No documento, as autoridades confirmam as detenções de mais três dos presumíveis suspeitos do grupo, ao qual "se imputa a autoria de um crime de homicídio, bem como de um crime de roubo qualificado a funcionário de empresa de segurança, que integrava a tripulação de uma carrinha de transporte de valores, factos que ocorreram em Lourel – Sintra, no dia 28 de fevereiro 2016".

O comunicado adianta que depois do assalto à carrinha de transporte de valores, e já durante a fuga, o carro onde viajavam os suspeitos despistou-se. Depois, "balearam um condutor que circulava com a família na A16, provocando quase de imediato a sua morte". Tratava-se de um empresário de 49 anos.

Na altura, os investigadores da UNCT encontraram um revólver abandonado num dos dois Audi A3 usados pelos assaltantes. Os cartuchos das armas disparadas contra o Mercedes onde seguia a vítima mortal do assalto, foram outras pistas analisadas. Bem como o interior dos dois Audi A3 roubados, que foram usados pelos assaltantes e que acabaram por ser abandonados: um no parque do hipermercado e o outro no meio da A16, depois do despiste da viatura.

A Polícia Judiciária tinha já capturado um dos alegados autores dos crimes, através do cumprimento de um mandado de detenção europeu. O Expresso sabe que o suspeito foi extraditado do Reino Unido, no início do ano.

Por sua vez, os outros dois suspeitos já tinham sido identificados e detidos "à ordem de outros inquéritos".

"Com a detenção de mais estes três suspeitos, fica integralmente identificada a composição da estrutura criminosa agora desmantelada, sendo possível imputar-lhe outros crimes de roubo a carrinhas de transporte de valores", diz a PJ, que conclui: "Os elementos integrantes desta associação criminosa são detentores de antecedentes criminais, tendo alguns deles já cumprido longas penas de prisão pelo cometimento de crimes violentos."

A PJ vai prestar mais esclarecimentos sobre o caso às 12h00.