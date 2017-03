Incêndio na Sapec já foi extinto

O incêndio que deflagrou esta terça-feira num depósito de solvente da Sapec Química, na Mitrena, Setúbal, foi já declarado extinto, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

Em comunicado, a Sapec Química SA informou que a extinção do incêndio se deu pela 13h30

No local, erca das 14h00, mantinham-se 73 operacionais das forças de socorro e segurança e 28 viaturas, segundo a fonte citada pela Lusa.

Uma pessoa sofreu queimaduras devido ao incêndio, que deflagrou às 11h52.

Segundo o CDOS, o ferido, assistido inicialmente no local por uma equipa de emergência médica, foi, entretanto, transportado para o hospital de São Bernardo, em Setúbal, com queimaduras em 30% do corpo.

No entanto, fonte hospitalar indicou que se trata de um ferido ligeiro.

A mesma fonte hospitalar explicou que o ferido vai ser levado para o hospital de São José, em Lisboa, para ser avaliada a possibilidade de uma cirurgia plástica.

A Sapec afirmou que se trata do "primeiro incidente registado na fábrica de solventes que conta com 20 anos de laboração" e sublinhou que não houve "qualquer perigo ambiental".

A empresa adiantou, numa comunicação à imprensa feita às 13h45m, que o incêndio se deveu a "causa ainda não apurada"

No passado dia 14 de fevereiro, um outro incêndio destruiu os armazéns de enxofre da Sapec Agro e provocou mais de uma dezena de feridos ligeiros, a maioria por inalação de fumos. Embora mantenha a designação Sapec, esta empresa já não pertence ao mesmo grupo económico.

A nuvem de fumo provocada pelo incêndio ocorrido no passado mês de fevereiro obrigou a medidas de precaução da população residente nas localidades do Faralhão e de Praias-do-Sado e a Câmara Municipal decidiu o encerramento, por um dia, de diversos estabelecimentos de ensino do concelho de Setúbal.