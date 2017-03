Governo prepara “plano de emergência” para salvar Mouchão da Póvoa

A ilha particular, localizada no estuário do Tejo, corre o risco de ficar submersa

O Ministério do Ambiente anunciou esta terça-feira que está a elaborar "um plano de emergência" para intervir no Mouchão da Póvoa, uma ilha particular localizada no estuário do Tejo que corre o risco de ficar submersa.

Numa nota enviada à agência Lusa, fonte do Ministério do Ambiente admite que o Mouchão da Póvoa se encontra "em avançado estado de degradação" e refere que já foi pedida à Associação Portuguesa do Ambiente (APA) que elabore um "plano de intervenção, cofinanciado pelo Fundo Ambiental".

A mesma nota sublinha que a área afetada "ainda se situa no domínio público" mas, tendo "utilização privada, competiria à empresa proprietária proceder à realização das obras”. Nesse sentido, a tutela ressalva que terá de ser mais tarde "ressarcida pelos custos da intervenção de emergência".

O Ministério do Ambiente não perspetiva uma data nem qual será a verba necessária para intervir no Mouchão da Póvoa.

A Lusa tentou contactar, sem sucesso, o proprietário do Mouchão da Póvoa.

O Mouchão da Póvoa, com 1200 hectares, é um dos três mouchões existentes no concelho de Vila Franca de Xira (distrito de Lisboa) e caracteriza-se pela atividade agrícola ali desenvolvida pelos proprietários.

Há um ano, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira alertou a APA para a existência de um "rombo grave" num dos diques de proteção do Mouchão, solicitando que o proprietário da ilha pudesse ali realizar "uma intervenção urgente".

Contudo, há uma semana, o presidente daquela autarquia, Alberto Mesquita (PS), referiu à Lusa que a "ausência de uma resposta célere" por parte da APA fez com que o Ministério do Ambiente tivesse assumido, no início deste mês, um compromisso com a autarquia de que iriam ser feitas obras "rapidamente".

A situação do Mouchão da Póvoa já motivou várias manifestações de preocupação tanto a nível local como nacional.

Na segunda-feira, a presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, visitou os mouchões de Vila Franca de Xira e alertou o Governo para a necessidade de uma "intervenção urgente", sublinhado que o estado atual do Mouchão da Póvoa "coloca em causa a biodiversidade do estuário do Tejo e a atividade agrícola ali existente".