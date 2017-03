Explosão na Sapec Química em Setúbal

Um pessoa sofreu queimaduras devido a um incêndio que deflagrou esta manhã, às 11h52, num depósito de solventes na Sapec Química, na Mitrena, em Setúbal, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

Segundo a mesma fonte, o ferido está a ser assistido por uma equipa de emergência médica.

No local já se encontram 41 operacionais dos bombeiros, Cruz Vermelha e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), mas o CDOS está a mobilizar mais meios que poderão ser enviados para o local caso seja necessário.

No passado dia 14 de fevereiro, um outro incêndio destruiu os armazéns de enxofre da Sapec Agro e provocou mais de uma dezena de feridos ligeiros, a maioria por inalação de fumos. A Sapec Química localiza-se perto da Sapec Agro (que já não faz parte do grupo Sapec).

A nuvem de fumo provocada pelo incêndio ocorrido no passado mês de fevereiro obrigou a medidas de precaução da população residente nas localidades do Faralhão e de Praias-do-Sado e a Câmara Municipal decidiu o encerramento, por um dia, de diversos estabelecimentos de ensino do concelho de Setúbal.