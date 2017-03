Quem é a mulher do homem de quem todas as mulheres falam?

Pergunte à mulher mais perto de si quem é Justin Trudeau. Se ela sorrir, fica a saber que ela sabe. Se você não sabe, fique a saber que é o primeiro-ministro canadiano – e que tem incendiado a imprensa deste e do outro lado do Atlântico. Foi considerado pela revista Vogue como o político mais sexy do mundo. Mas tem uma mulher, Sophie Gregoire Trudeau. Pode respirar de alívio.

Quem é esta mulher invejada por meio mundo? Nascida em Montréal, a filha única de um corretor da bolsa e de uma enfermeira teve uma infância feliz. Era boa aluna, fazia amigos com facilidade e gostava de desporto ao ar livre. Partilhou os bancos da escola com o irmão mais novo de Justin Trudeau, Michel, no liceu privado de Saint-Nom-de-Marie. Mais tarde, escolheu Artes e Comunicação na Universidade de Montréal, depois de hesitar entre Comércio. Uma única dificuldade ensombrou a sua adolescência: aos 17 anos, começou a travar uma luta contra a bulimia nervosa, que apenas revelou aos pais anos mais tarde. Depois de dois anos de tratamentos, terapia e muito ioga, recuperou.

O primeiro trabalho de Sophie Trudeau foi como rececionisita e assistente numa empresa de publicidade. Três anos de vendas e relações públicas mais tarde, decide estudar rádio e televisão. Então, diz ter "encontrado a vocação". Arranjou emprego numa redação, concorreu a uma vaga na estação televisiva LCN para repórter de entretenimento e conquistou o lugar.

Em 2005, é contratada pelo eTalk, o mais conhecido programa de notícias de entretenimento do país, onde fica até 2010, centrando o seu trabalho na filantropia e no ativismo de celebridades. Muito envolvida no trabalho de caridade, é assim que conhece Justin Trudeau, em 2003, quando ele é coapresentador, a par dela própria, do baile da Mercedes-Benz Grand Prix, uma campanha de recolha de fundos para a Starlight Children's Foundation. "Rimos, brincámos, houve claramente uma química entre nós", revelou Sophie à revista Chatelaine mais tarde. "Percebi: aqui está alguém para levar a sério."

Passados uns dias, enviou-lhe um email – mas ficou sem resposta. No verão desse ano, encontraram-se casualmente e ele convidou-a para jantar. Foram a um restaurante afegão (uma escolha original, convenhamos) e depois "a um bar de karaoke duvidoso cantar numa cabine privada músicas do Elton John e dos Beatles", conta. No fim desse encontro, Justin contou à mesma revista que sabia que ela era "a tal". Os fatores decisivos foram "uma inteligência muito, muito forte, ancorada em valores inatacáveis". Mais pormenores do conto de fadas dão conta de que ele também terá dito: "Bem, ainda bem que chegaste. Passaram 32 anos e estava a começar a pensar que não virias... Estive à tua espera a vida toda".

A 28 de maio de 2005, Sophie e Justin casaram-se. Ela foi conduzida à igreja num Rolls Royce Phantom e, depois da cerimónia, seguiram no Mercedes-Benz 300 SL de 1960 de Trudeau. Depois, ainda como mandam os contos, vieram os filhos: Xavier, que tem hoje 10 anos, Ella-Grace, com 8, e Hadrien, de 3. Mas cedo surgiu também a hipótese de Justin enveredar pela política. Em 2008 tornou-se deputado e Sophie manteve-se em Montréal com os filhos enquanto Justin ficava num hotel em Ottawa. Em 2013, quando Trudeau conquistou a liderança do Partido Liberal, mudaram-se para a capital do país. Dois anos mais tarde, Justin Trudeau ganhou a corrida a primeiro-ministro, tornando-se o segundo representante mais jovem no cargo na história daquele país (com 43 anos).

Sophie, hoje com 41 anos, acompanha o marido a quase todo o lado – seja para conhecer a rainha Vitória, os Obama ou para ir à Casa dos Comuns. Professora certificada de ioga, continua a centrar a sua atividade de primeira-dama no sector da caridade. E claro, a desfrutar de estar casada, segundo a revista Vogue, com o "Homem mais sexy do Mundo".