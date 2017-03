Polícia Marítima faz buscas em praia de Cascais para encontrar pescador

O alerta do desaparecimento do homem de 32 anos foi dado por populares ao fim da manhã, tendo já sido encontradas no local umas luvas e algum material de pesca

A Polícia Marítima está a realizar buscas na praia da Biscaia, em Cascais, para encontrar um pescador lúdico que este domingo caiu ao mar, disse à agência Lusa o porta-voz da Marinha.

O comandante Pedro Coelho Dias adiantou que o alerta do desaparecimento do pescador foi dado por populares ao fim da manhã, tendo já sido encontradas no local umas luvas e algum material de pesca.

Entretanto, o porta-voz da Marinha avançou à Lusa que se trata de um homem com 32 anos que, na altura, estava a pescar juntamente com outros dois, tendo os familiares já confirmado o desaparecimento do pescador.

Segundo o porta-voz da Marinha, um helicóptero da Força Aérea já esteve a sobrevoar o local entre as 12h30 e as 14h30, meio aéreo que vai ser novamente mobilizado para o local.

Nas operações de busca estão envolvidas uma lancha e mergulhadores forenses da Polícia Marítima, um navio da Marinha e uma lancha do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) de Cascais, de acordo com o comandante Pedro Coelho Dias. No local, estão também os bombeiros.