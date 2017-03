RTP fecha a porta a Carlos Cruz

A participação de Carlos Cruz na gala dos 90 anos do ator Ruy de Carvalho, cuja transmissão na RTP estava prevista para este mês, gerou desconforto no Conselho Geral Independente (CGI) da emissora, que mostrou a sua discordância. O incómodo foi confirmado por Daniel Deusdado, diretor de programas da RTP. Na origem do caso, explicou, estiveram notícias de que a estação estaria a preparar o regresso do apresentador. “As notícias eram falsas, nunca me passou pela cabeça convidá-lo”, garantiu.

O presidente do CGI, António Feijó, explicou que foi comunicado à administração que a volta de Carlos Cruz seria “inadmissível”. Sobre a mesa esteve um embate entre a liberdade de programação e as questões éticas associadas à presença em ecrã de um condenado por abuso sexual de menores.

Carlos Cruz também negou que a sua volta à RTP tivesse sido equacionada. A homenagem foi organizada pela família do ator a quem coube a escolha dos convidados. A transmissão está agora prevista para junho.