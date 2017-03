Aumenta interesse dos investigadores pelo Santuário de Fátima

O Santuário de Fátima recebe cada vez mais solicitações de investigadores portugueses e estrangeiros interessados em estudar o fenómeno de Fátima, salientou na quinta-feira o diretor do Serviço de Estudos.

A investigação académica “é um setor que manifestamente se tem interessado muito por Fátima”, afirmou o diretor do Serviço de Estudos do Santuário, Marco Daniel Duarte, que falava à agência Lusa no final da conferência “Aparições do Anjo”, que decorreu na noite de quinta-feira, em Coimbra.

Para o responsável, há “cada vez mais solicitações” de investigadores, destacando 2016 como um ano em que se registou “um boom ao nível da investigação”.

O interesse não parte só da academia portuguesa, mas também de países como Itália, Espanha, Estados Unidos ou Brasil, notou Marco Daniel Duarte.

“Há cada vez mais teses sobre Fátima nas várias componentes”, seja Sociologia, Antropologia, Geografia Humana, Teologia, Economia ou Turismo, realçou, considerando que foi necessário esperar "algum tempo" para que a maioria das ciências se debruçasse sobre o fenómeno.

Para além da atenção dos investigadores, nota-se um “interesse muito muito grande pelo jornalismo”, vincou, referindo que esse interesse mediático está muito associado ao centenário das “aparições”.

Também as unidades territoriais da Igreja portuguesa “estão muito voltadas para o estudo de Fátima”, registando-se que, durante os últimos cinco anos, “as comunidades foram-se preparando para celebrar em festa o centenário”, afirmou o diretor do Serviço de Estudos do Santuário.

No âmbito das comemorações do centenário, o papa Francisco visita Fátima de 12 a 13 de maio.