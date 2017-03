Alberto João Jardim absolvido do crime de violação da Lei Eleitoral

O ex-presidente do Governo Regional da Madeira foi absolvido dos dois crimes de violação da lei eleitoral autárquica que vinha acusado. Em causa estavam as declarações proferidas por Jardim em duas inaugurações em outubro de 2009, onde se referiu a zaragateiros e a fascistas. O tribunal não deu como provado que estas palavras fossem dirigidas aos membros do PND que estavam presentes. Ou seja, não ficou provado que o antigo líder madeirense tenha violado o dever de imparcialidade e neutralidade

Marta Caires Jornalista