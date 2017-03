União Europeia, que futuro?

A Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa organiza, esta quinta-feira e sexta-feiras, em cooperação com o Centro Europeu Jean Monnet, um colóquio para discutir o futuro da União Europeia.

O colóquio, que decorrerá no auditório da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, versará sobre dois grandes temas: “O futuro da zona euro” (quinta-feira, entre as 14h e as 18h) e “O plano para uma União Política” (sexta-feira, das 9h às 13h).

O ex-comissário da UE, António Vitorino participará no primeiro painel em que se vai discutir “a gestão de crises da zona euro: avaliação e ações futuras”. Com ele estarão o antigo presidente do Parlamento Europeu, Gil Robles, e Alain Buzelay, do Centro Europeu Universitário de Nancy.

A discutir a crise bancária na zona euro e o futuro do sistema europeu de supervisão financeira, vão estar Alexandre Met-Domestici e Manuel Porto.

Na sexta-feira, o colóquio arranca com a pergunta “Um núcleo federal para a Europa? O aprofundamento da UE: novas perspectivas e desafios após o Brexit e as eleições americanas”. Este painel contará com a participação de Dusan Sidjanski e Maria Grazia Melchionni.

No painel seguinte discute-se a crise, cidadania, direitos sociais e coesão dentro da UE, com as presenças de Cristina Hermida, Luís Pereira Coutinho, Dagmara Kornobis-Romanovska e Raquel Lucas.

O último painel lança a dúvida: “Será suficiente a Estratégia Global para a Política Externa e de Segurança da União Europeia?”. Christine Kaddous e Ana Maria Martins tentarão encontrar as respostas a esta pergunta.

Os membros do Projeto Jean Monnet e os participantes convidados para a palestra associam-se à celebração do 60º. aniversário da assinatura do Tratado de Roma, pedra basilar da União como hoje a conhecemos.

A entrada é livre, mediante inscrição prévia.