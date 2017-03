Sete arguidos no caso da legionela em Vila Franca de Xira

De todos os casos notificados à Direcção-Geral da Saúde como fazendo parte do designado surto de legionela em Vila Franca de Xira, entre outubro e dezembro de 2014, só se mostrou possível estabelecer um nexo de causalidade em 73 pessoas. Esta é uma das conclusões do Ministério Público sobre o caso.

Uma nota da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL) refere que nos restantes casos "se mostrou inviável a recolha de amostras clínicas ou, nestas, não foi identificada estirpe ou a estirpe identificada era distinta da detectada nas amostras ambientais recolhidas".

Nesse pressuposto, os procuradores determinaram "o arquivamento parcial do inquérito quanto a possíveis responsabilidades criminais por falta de provas indiciárias". Também o inquérito quanto à eventual verificação de um crime de poluição foi arquivado, por falat de elementos.

"Não me supreende esta decisão", afirma Paulo José Rocha, o advogado nomeado pela Ordem para acompanhar as vítimas deste surto. O jurista lembra que "a falta de regulamentação impedia que se chegasse ao crime ambiental".

Segundo a PGDL, o MP requereu o julgamento de sete arguidos, pela prática dos crimes de infracção de regras de construção (conservação) e ofensas à integridade física por negligência. Também duas empresas foram constituidas arguidas pela prática do crime de infracção de regras de construção (conservação). O Expresso sabe que se tratam da ADP Fertilizantes e da General Eletric.

"As referidas sociedades são a fábrica de adubos sita em Alverca do Ribatejo e a empresa responsável pelo tratamento da água existente nos circuitos de arrefecimento utilizados pela primeira, que incluem torres de arrefecimento", refere a PGDL.

A investigação revestiu-se "de excepcional complexidade técnica e científica" tendo por objecto o designado “surto” de Legionela, ocorrido entre os meses de Outubro e Dezembro de 2014, na região de Vila Franca de Xira e concelhos limítrofes, respectiva origem, desenvolvimento e consequências, das quais se destacam um número significativo de pessoas infectadas pela chamada Doença dos Legionários.

Este “surto” foi, inicialmente investigado, na vertente de saúde pública e ambiental, por uma task force que integrava a Direcção-Geral da Saúde, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), o Departamento de Saúde Pública da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (DSP ARSLVT), a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), a Empresa Portuguesa de Águas Livres (EPAL), a Inspecção-geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT), o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira.

De acordo com os indícios recolhidos, "no essencial, ficou suficientemente provado o nexo de causalidade" entre a estirpe ST1905 da bactéria Legionella pneumophila sg1, detectada nas amostras ambientais (água do 8º circuito de arrefecimento da fábrica de adubos) e a detectada nas amostras clínicas recolhidas em 73 pessoas. A "aspiração" daquela bactéria, aerossolizada pelas torres de arrefecimento do referido circuito, provocou a morte a "oito daquelas pessoas e lesões físicas graves ou simples nas demais", acrescentam os procuradores.

O desenvolvimento e propagação da bactéria em causa, pela forma descrita, ocorreu devido às omissões conjugadas dos diversos arguidos constituídos, no cumprimento, que se lhes impunha, das regras técnicas e melhores técnicas disponíveis, divulgadas e comummente aceites pelas comunidades científica e empresarial, constantes, entre outras, no documento “Prevenção e Controlo de Legionella nos Sistemas de Água – CS/04”, elaborado pelo Instituto Português de Qualidade do Ministério da Economia.

Daquelas omissões destacaram-se as que impunham a limpeza física e desinfecção das estruturas/componentes dos circuitos de arrefecimento, incluindo a utilização de produtos biodispersantes, controlo microbiológico eficiente, mediante a realização de análises periódicas, incluindo à bactéria Legionella, e tratamento da água daqueles circuitos.

Os factos ocorreram antes e após a paragem anual de dez dias do 8º circuito de arrefecimento da fábrica de adubos, que decorreu no período compreendido entre 10 e 20 de Outubro de 2014.

As circunstâncias apuradas, verificou-se terem existido condições propícias, por um lado à multiplicação da bactéria e, por outro, à sua propagação através de aerossolização, nomeadamente, por causa das omissões referidas e associadas ás condições atmosféricas existentes no período em questão.



A investigação foi dirigida pelo Ministério Público do núcleo de Vila Franca de Xira Departamento de Investigação e Acção Penal da comarca de Lisboa Norte, com a coadjuvação da Polícia Judiciária, e da contribuição de peritos nomeados para o efeito, além da contribuição científica e técnica das entidades mencionadas.

Segundo o advogado Paulo José Rocha, "as vítimas cujo nexo de causalidade foi provado pela investigação podem agora constituir-se como assistentes no processo". Além de neste caso poderem vir a ser indemnizados pelos danos causados, as vítimas podem vir a avançar com um segundo processo por danos.

[artigo atualizado às 13h55]