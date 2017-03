Depoimento sobre a decisão do Tribunal Europeu de Justiça feito por Nurjaha Mohamed Tarmahomed, uma empresária muçulmana de Lisboa que já foi dona de um ginásio e de uma clínica de beleza e agora preside a uma associação sem fins lucrativos, a Noor'Fátima

d.r.

Eu não uso véu no dia a dia, mas respeito quem usa. Não concordo nada com a decisão do Tribunal Europeu de Justiça, que considera “legal” que as empresas proíbam os seus empregados de usarem símbolos religiosos, políticos ou filosóficos visíveis. Se o tribunal está a proibir o véu islâmico, porque não impede o uso de decotes ou minissaias? É mais bonito tapar ou mostrar?

Acho que estamos a entrar numa conjuntura de grande xenofobia.

Lembro que vivemos num país católico, em que a Nossa Senhora de Fátima tem um véu. Desde quando cobrir é feio?

Não considero correto destapar ninguém. E se o destapar faz uma mulher sentir-se nua, não devíamos mostrar a nudez de ninguém.

Em todo o caso, não acredito que as empresas portuguesas alinhem nesta medida do tribunal.

Sempre fui empresária e sempre lidei com pessoas com e sem véu.

Na associação sem fins lucrativos a que presido, tenho na rua voluntários que usam véu e que nunca se sentiram discriminados por ninguém. Trabalho com pessoas de várias nacionalidades, raças e credos. Respeitamo-nos todos uns aos outros.

A única exigência que faço como empresária é que haja profissionalismo. Não me importo se alguém usa ou não um véu.

Aliás, nunca senti que o véu representasse um problema para os portugueses. Portugal é um país pacífico.

Uso o véu para ir à mesquita e nunca senti um olhar diferente, estando eu com véu ou não.

No meu dia a dia não uso, mas admiro as pessoas que o usam. E gostaria de ter coragem de o usar.

Quando viajo para países árabes uso-o com frequência e sinto-me lindamente.”