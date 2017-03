Richard Gere, um cavalheiro a bordo da TAP

O voo TP2626, da companhia aérea portuguesa, transportou o ator, a partir de Nova Iorque. e as fotos foram partilhadas no Instagram

As fotos mostram um passageiro muito especial e elementos de uma tripulação sorridente, que não quiseram perder a oportunidade de posar ao lado de Richard Gere. Foram partilhadas esta quarta-feira no Instagram.

O ator viajou na TAP, no voo TP2626, a partir do aeroporto JFK, em Nova Iorque, com destino a Lisboa, e a avaliar pelos comentários é mesmo um cavalheiro. Que nem se escusou a distribuir beijocas.