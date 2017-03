Prazo do inquérito dado por PGR terminou 2ª.feira para advogados de Sócrates

A defesa de José Sócrates alegou esta terça-feira que o prazo dado pela Procuradora-Geral da República para concluir o inquérito 'Operação Marquês' terminou à meia-noite de segunda-feira pelo requereu a notificação do despacho de arquivamento.

Numa conferência de imprensa realizada hoje ao final da tarde, os advogados João Araújo e Pedro Delille indicaram que o prazo de 180 dias para terminar o inquérito dado pela Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, a 14 setembro de 2016, terminou às 24h do dia 13 de março.

"Requeremos hoje à PGR para sermos notificados do despacho de enceramento do inquérito. Todos os atos praticados depois do dia 13 são indiscutivelmente ilegais", disse João Araújo.