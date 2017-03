O que está em causa no polémico Estatuto da GNR

Alterações da ministra da Administração Interna pretendiam afastar do comando da GNR generais do Exército

O veto presidencial ao novo Estatuto da GNR incide numa norma polémica, desde o início, sobre a origem dos generais desta força de segurança. A proposta do Governo acabaria com os generais do Exército no comando da GNR, admitindo apenas o acesso ao posto de brigadeiro-general aos coronéis da Guarda Nacional Republicana que estejam há quatro anos nesse posto.

Com o documento aprovado pelo Governo a 23 de fevereiro, pela primeira vez os militares da GNR poderiam chegar ao comando exclusivo da Guarda através da progressão na carreira.

A opção era defendida há muito pela GNR e também defendida pela ministra da Administração Interna, ao considerar que a proposta do Governo assenta numa base “igualitária e não discriminatória”.

Constança Urbano de Sousa decidiu, assim, enfrentar os oficiais oriundos da Academia Militar, não aceitando a reivindicação apresentada, para que só eles pudessem ser promovidos a oficiais generais.

“Para se poder ascender a oficial-general é necessário ser-se coronel, ter um período mínimo desse posto de quatro anos e ter um curso de promoção a oficial general. No fundo mantêm-se os mesmos critérios”, foi a resposta da ministra.

Enviado para Belém, para promulgação ou veto, o novo estatuto ficou “travado” pelo dito artigo 208.º, que consagra agora, como diz a nota de Marcelo “uma condição especial de promoção ao posto de brigadeiro-general”. Por traduzir um “regime muito diverso dos vigentes nas Forças Armadas e na própria GNR”, o Presidente ficou preocupado: “Esta diversidade de regimes, entre militares, em matéria particularmente sensível, ademais cobrindo universo limitado de potenciais destinatários, pode criar problemas graves no seio das duas instituições, ambas militares e essenciais para o interesse nacional”.

No ano passado, o ministro da Defesa, Azeredo Lopes, já alertava, em entrevista ao Expresso, para uma diferença de posicionamento nesta matéria em relação ao MAI, considerando que algumas questões eram uma "reivindicação".