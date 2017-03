Encontrada menor desaparecida há seis meses em Viseu

Daniela, de 15 anos, foi encontrada esta terça-feira em Setúbal, acompanhada por um indivíduo com o dobro da idade. Jovem está a ser ouvida pela PJ de Coimbra

A PJ encontrou esta terça-feira em Setúbal a jovem que desapareceu há seis meses da Confraria de Santo António de Viseu. A notícia foi avançada pela SIC Notícias e entretanto confirmada pelo Expresso.

Daniela, de 15 anos, estava acompanhada por um indivíduo com 30 anos e está a ser ouvida esta tarde pela PJ de Coimbra.

Em julho, a jovem deu entrada no lar de acolhimento em Viseu, colocando-se em fuga no dia 27 de setembro. Desde essa altura, as autoridades desenvolveram ações para encontrar a menor.