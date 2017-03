Diretor da Católica Lisbon vai liderar escola de gestão do Imperial College London

Francisco Veloso, diretor da Católica Lisbon (Escola de Gestão da Universidade Católica), foi o escolhido pela Imperial College Business School para ficar à frente daquela que é uma das mais prestigiadas escolas de gestão da Europa.

O novo cargo será assumido a partir de agosto. Marcelo Rebelo de Sousa já felicitou o professor licenciado em Engenharia Física pelo Instituto Superior Técnico, mestre em Gestão pelo ISEG e doutorado em Gestão de Tecnologia pelo MIT.

“A comunidade académica portuguesa tem motivos para orgulho e esta é mais uma prova da importância do reconhecimento do mérito e da inovação no desenvolvimento das nações”, lê-se na nota publicada esta terça-feira no site da presidência.

À frente da Católica Lisbon desde 2012, Francisco Veloso, de 47 anos, foi um dos responsáveis pelo crescimento da projeção internacional desta escola de gestão, classificada em 26.º lugar no último ranking do “Financial Times” das melhores instituições da Europa nesta área. A partir de agosto deixa a Católica e ruma a Londres para dirigir a Imperial College Business School, uma das quatro faculdades que integra aquela que é uma das mais conceituadas universidades do mundo.

“É uma honra enorme esta nomeação e estou muito contente por me juntar a uma instituição com esta dimensão mundial. A Imperial College Business School conseguiu tanto em tão pouco tempo e está numa posição única para enfrentar o futuro”, diz Francisco Veloso, citado num comunicado oficial da escola.

Na mesma nota, James Stirling, um dos responsáveis máximos da faculdade, sublinha o “compromisso de Francisco Veloso com a excelência académica, inovação e visão global, que o coloca como a pessoa ideal para liderar a Imperial College Business School nas próximas etapas de crescimento”.

Francisco Veloso, especialista em Empreendedorismo e Inovação, foi escolhido depois de um processo de seleção mundial, tendo sido convidado a apresentar a sua candidatura pela empresa de recrutamento que trabalhou com a escola de gestão inglesa.