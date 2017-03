Turquia anuncia suspensão das relações com a Holanda

“Até que as nossas exigências sejam respeitadas, o embaixador da Holanda não será autorizado a regressar”, disse em Ancara o vice-primeiro-ministro turco

A Turquia decidiu suspender as relações, ao mais alto nível, com a Holanda. O anúncio foi feito esta segunda-feira, em Ancara, pelo vice-primeiro-ministro do país, Numan Kurtulmus.

“Foi decidido que até que as nossas exigências sejam respeitadas, o embaixador da Holanda não será autorizado a regressar”, disse Kurtulmus à imprensa, no final de uma reunião do Governo turco.

Em causa está a exigência turca da realização de comícios com a comunidade turca residente na Holanda para promover o voto na reforma constitucional que confere acrescidos poderes executivos ao Presidente Recep Erdogan.

O embaixador holandês em Ancara, Kees Cornelis van Rij, encontra-se atualmente a gozar férias fora da Turquia e a representação dos interesses da Holanda é desempenhada pelo encarregado de negócios.