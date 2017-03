Um bordel de silicone

É o primeiro bordel na Europa com bonecas sexuais que parecem mulheres "de verdade". É em Barcelona, abriu no início de março. Cada hora custa €80

Chamam-se Niky, Leyza, Lily e Aki. Medem entre 1,60 e 1,70 metros. Pesam 40 quilos. Não têm um pingo de gordura ou de celulite. Niki é caucasiana, com longos cabelos lisos platinados e boca exuberante; Leyza é africana, morena, exótica; Lily é asiática; e Aki tem o cabelo azul e o look de uma boneca japonesa de cultura manga. As quatro são bonecas sexuais, em silicone, de aspeto ultrarrealista, que compõem o novo prostíbulo de Barcelona que abriu no início deste mês ao pé das Ramblas. Uma hora custa 80 euros.

É o primeiro bordel da Europa a abrir com bonecas sexuais. No Japão, por exemplo, esta é uma indústria que gera milhões, com robôs a custarem entre 5 mil e 25 mil euros, em função da personalização. Na casa onde vivem estas quatro bonecas, a decoração não foi descurada: velas, taças com morangos ou músicas românticas completam um cenário em que também não faltam preservativos, cremes lubrificantes ou filmes pornográficos.

Não se sabe ainda quantos clientes terá recebido o Lumidolls, mas já lançou o debate sobre algumas questões. Como, por exemplo: será higiénico partilhar bonecas sexuais? Os responsáveis garantem que sim, que após cada utilização as bonecas são lavadas com sabão de hospital e os orifícios (o leitor perdoe, em nome do rigor) lavados com pistolas de pressão.

Mas há vantagens óbvias para os patrões destas trabalhadoras de silicone: elas nunca faltarão ao trabalho por estarem doentes ou por precisarem de dias de assistência à família; nunca estarão de mau humor; não correm o risco de desviarem dinheiro; e não albergam doenças venéreas nem sexualmente transmissíveis (a ser feita uma desinfeção rigorosa).

Há quem defenda, até, que a proliferação de robôs sexuais e da inteligência artificial pode ser a solução para acabar com o tráfico sexual e humano. Se for esse o caso, sejam bem-vindas...