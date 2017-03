Prisão preventiva para suspeito de rapto de menor de Ponte de Lima

O diretor da PJ de Braga afirmou que o homem tem o perfil de "predador sexual" através da internet

Um juiz de instrução criminal decretou hoje prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa, para o homem detido na zona de Aveiro por alegado envolvimento no desaparecimento de uma menor de 13 anos Ponte de Lima.

O suspeito de 24 anos foi hoje apresente no Tribunal de Viana do Castelo, para primeiro interrogatório judicial que se prolongou durante quase cinco horas.

No final o oficial de justiça, Delfim Parente anunciou a decisão decretada pelo juiz, não revelando os crimes por que saiu acusado por o caso estar em segredo de justiça.

Questionado pelos jornalistas, o funcionário judicial também não revelou o estabelecimento prisional para onde o homem foi conduzido o homem.

A advogada oficiosa do suspeito, Isabel Guimarães apenas adiantou que o arguido não prestou declarações ao juiz.

O suspeito chegou ao tribunal de Viana do Castelo cerca das 10:10, numa viatura da Polícia Judiciária (PJ) de Braga que o reconduziu, pouco antes das 15:00, ao estabelecimento prisional onde irá aguardar o desenrolar do processo.

A detenção foi anunciada na sexta-feira pela Diretoria do Norte da Polícia Judiciária (PJ). O homem foi detido numa residência onde também se encontrava a menor.

Encontra-se indiciado pela prática de um crime de rapto agravado.

Na sexta-feira, o diretor da PJ de Braga afirmou que o homem tem o perfil de "predador sexual" através da internet.

"Tem um perfil típico de um predador sexual através da internet e das redes sociais", disse à Lusa Gil Carvalho, diretor da Polícia Judiciária de Braga onde o suspeito se encontra detido.

"Mas podem estar em causa mais crimes", admitiu Gil Carvalho.

Segundo este responsável da PJ, o detido está já "identificado em meia dúzia" de outras situações análogas, "mas é muito provável que muitas outras possam ser identificadas".

Gil Carvalho deixou o apelo aos pais e encarregados de educação para que estejam "muito atentos" à navegação dos filhos na Internet, aos ?sites' que eles acedem e às pessoas com quem comunicam nas redes sociais.

A adolescente de 13 anos, residente na freguesia de Beiral do Lima, terá apanhado o autocarro dos transportes escolares na manhã de 03 de março, para ir para as aulas, mas não se apresentou na escola.

O alerta às autoridades foi dado cerca das 20:00 desse dia, pelos pais da menor.

As buscas para encontrar a adolescente de 13 anos foram alargadas a Aveiro, distrito que foi identificado através do pedido de localização celular efetuado pela GNR de Viana do Castelo.

No dia do seu desaparecimento, a menor terá apanhado um autocarro com destino a Braga.