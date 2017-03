Aeroporto da Madeira encerrado devido ao vento forte

O aeroporto da Madeira está fechado devido aos ventos fortes que se fazem sentir na região e há vários passageiros retidos e impossibilitados de viajar neste momento, avança a SIC Notícias,

Durante a manhã deste sábado, o vento forte já tinha condicionado o tráfego aéreo, obrigando a cancelar vários voos e a desviar para o Porto Santo, pelo menos, cinco aviões. Houve ainda dois voos que tiveram de regressar a Lisboa.

Ainda segundo a SIC Notícias, o mau tempo fez ainda que a capitania do porto do Funchal recomendasse que as embarcações não saíssem para o mar e ficassem nos portos de abrigo.

O Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou a costa sul da Madeira em aviso amarelo até à meia-noite de domingo por causa do vento forte. De acordo com este organismo, os ventos poderão atingir rajadas de 85 quilómetros por hora.