Aeroporto da Madeira continua condicionado mas já há voos a chegar e a sair

O Aeroporto da Madeira, que este sábado teve de cancelar e divergir quase todos os voos devido aos ventos fortes que se faziam sentir na zona, continua condicionado mas já há voos a aterrar e a partir, apurou o Expresso junto de fonte oficial daquela infraestrutura.

De acordo com a mesma responsável, o voo da Easyjet de Lisboa para o Funchal conseguiu aterrar às 21h00 e segundo avança a Lusa, durante a tarde aterraram dois voos, um da Air Berlin (15h35) e outro da TAP (15h38). Além disso, estão ainda previstos chegar três voos até às 00h20 e partir um.

Contudo, se as condições metereológicas voltarem a agravar-se pode ainda haver alterações. As previsões apontam que os vemtos fortes deverão manter-se até às 18h00 de domingo.

Até agora, "foram cancelados 16 voos", alguns dos quais tinham sido primeiro divergidos para outros aeroportos, como Porto Santo, Faro ou mesmo para as Canárias. "Esses acabaram por ser já não vir e, por isso, foram cancelados", disse ao Expresso a mesma fonte, esclarecendo que "o aeroporto nunca esteve fechado, mas sim condicionado".

No total, o vento forte - com rajadas que podiam chegar aos 86 km por hora - fez com que apenas se realizassem 10 movimentos (chegadas e partidas) no aeroporto da Madeira este sábado, quando o total previsto eram 70 movimentos (35 partidas e 35 chegadas).

A mesma fonte adiantiu ainda que a maioria dos passageiros já foi informada pelas companhias aéreas e já estão a ser colocados em hotéis enquanto aguardam novo voo.