Operação Marquês. Grupo Lena diz-se inocente e “com o nome na lama”

Joaquim Conceição foi ouvido na Operação Marquês por três vezes. Grupo considera que a reputação da empresa, tem sido “injustificada, cruel e despudoradamente lançada na lama”

O Grupo Lena confirma, em comunicado, que o seu CEO Joaquim Conceição foi constituído arguido no âmbito da “Operação Marquês”, acrescentando que esta a disposição legal é a que "melhor assegura a sua defesa enquanto cidadão e profissional". Trata-se do 25º arguido na investigação que tem o ex-primeiro ministro José Sócrates como figura central e que está prestes a produzir uma acusação.

No comunicado da empresa de Leiria, Joaquim Conceição reitera que não praticou qualquer ato, a título pessoal ou na qualidade de CEO do Grupo Lena, que possa ser considerado crime ou sequer censurável, considerando que esta evolução do processo se justifica "apenas tendo em conta as teorias da investigação, as quais não lhe parecem corresponder, seguramente no que a si diz respeito, à verdade dos factos".

O Grupo Lena garante que Joaquim Conceição prestou todos os esclarecimentos que lhe foram solicitados "nas três vezes que foi ouvido no âmbito deste processo", mesmo depois de ter sido constituído arguido, "qualidade em que foi pela primeira vez ouvido na semana passada", estando a investigação na posse dos elementos que necessita para apurar a veracidade dos factos, sendo que "a prova da defesa será feita na altura própria".

E acrescenta: "Apesar das dificuldades crescentes, o Grupo Lena continuará a utilizar todos os meios ao seu alcance para reparar no que for possível a sua reputação, a qual tem sido injustificada, cruel e despudoradamente lançada na lama, a troco de nada, num processo para o qual se sente arrastado circunstancialmente sem nada ter feito para tal, colocando em causa a sua sobrevivência e a manutenção dos mais de dez mil postos de trabalho que, direta ou indiretamente, assegura nas várias geografias em que atua."