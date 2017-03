Caso do sangue. Lalanda e Castro paga 1 milhão de euros para ficar em liberdade

Tribunal de Instrução Criminal alterou medidas de coação a dois dos arguidos do processo 'O Negativo'

Dois arguidos do processo 'O Negativo', Paulo de Lalanda e Castro e Luís Cunha Ribeiro, estão em liberdade desde o início do mês.

O Ministério Público considera que a perigosidade diminuiu e sugeriu que ex-administrador da farmacêutica Octapharma, Lalanda e Castro e o ex-presidente do INEM, Cunha Ribeiro saiam de prisão domiciliária e passem a estar proibidos de contactos entre si e de ausência para o estrangeiro. Lalanda e Castro terá ainda de pagar uma caução de um milhão de euros para ficar em liberdade.

Lalanda e Castro, que esteve detido na Alemanha no final do ano passado, chegou a 23 de dezembro a Lisboa e disponibilizou-se às autoridades para depor no âmbito deste processo.

Lalanda e Castro é também arguido nos processos 'Operação Marquês' e 'Vistos Gold'.

No inquérito do processo 'O Negativo', dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, investigam-se suspeitas de que Lalanda e Castro e Luis Cunha Ribeiro, que estava ligado a procedimentos concursais públicos na área da saúde, terão acordado entre si que este último utilizaria as suas funções e influência para beneficiar indevidamente a Octapharma.

Em causa estão factos suscetíveis de se enquadrarem na prática de crimes de corrupção ativa e passiva, recebimento indevido de vantagem e branqueamento de capitais.

A notícia da mudança das medidas de coação por parte do Tribunal de Instrução Criminal tinha sido avançada pela SIC Notícias, sendo confirmada pelo Expresso junto de fonte oficial.