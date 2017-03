Seis famílias Yazidi já chegaram a Portugal

São 24 pessoas. Seis famílias, 15 adultos e nove menores, todos da minoria religiosa yazidi, chegaram esta segunda-feira a Portugal, pouco depois das 14h, no âmbito do acordo de recolocação de refugiados da UE

No momento em que o grupo surgiu na zona de chegadas do aeroporto de Lisboa, um homem tomou a dianteira e ostentou um cartaz feito especialmente para o momento. Entre um mapa de Portugal e um coração com as cores nacionais, um "Thanks Portugal" e um "I love You".

Os laços comunitários vincados ditaram que sejam todos acolhidos na mesma cidade, em Guimarães, em alojamentos individuais (de instituições da rede social do concelho) mas que não distam, entre si, mais de 15 minutos de carro.

“Não vamos ter um condomínio yazidi, mas a especial vulnerabilidade destas pessoas fez com que abdicássemos do princípio de não concentração que aplicamos habitualmente aos refugiados”, explica ao Expresso o ministro-adjunto, Eduardo Cabrita.

Nas primeiras semanas terão o acompanhamento permanente de dois tradutores e também apoio psicológico. Das histórias de cada um pouco se conta nos processos que a OIM mandou para Portugal.

Mas há um passado comum: a perseguição do Estado Islâmico, a fuga de território sírio, a passagem do Mediterrâneo e os mais de dois anos de espera em campos de refugiados de Atenas.

Estão sinalizados para recolocação em Portugal 91 yazidis. O próximo grupo deverá chegar em abril e será acolhido em Lisboa.