CGTP promove “Semana da Igualdade”

A CGTP-IN inicia esta segunda-feira a “Semana da Igualdade” com ações de rua e debates em todo o país, para defender salários e direitos laborais iguais para homens e mulheres.

Sob o lema “Valorizar o Trabalho - Efetivar a Igualdade”, a central sindical vai promover até sexta-feira, em todos os distritos, concentrações, desfiles, marchas, tribunas de rua, debates, plenários e reuniões com trabalhadores de diversos setores profissionais.

Além da comemoração do Dia Internacional da Mulher, na quarta-feira, esta semana tem como objetivo “assinalar, alertar e reivindicar em torno” dos problemas que afetam, em particular, as mulheres trabalhadoras.

A igualdade salarial, os direitos de maternidade e de paternidade, a conciliação entre o trabalho e a vida familiar e pessoal, as doenças profissionais, o assédio no trabalho e a precariedade são os temas em destaque nesta iniciativa da CGTP.