A ciência das emoções

Um convite para testar em pista é daquelas coisas que não se recusa. Mas, confesso que desta vez dei por mim a pensar que mais 10cv não deveriam fazer grande diferença para o anterior Seat Leon Cupra. Cheguei a meio da manhã ao circuito de Castellolí, nos arredores de Barcelona. O traçado fica perto de Martorell, e por isso é muito utilizado pela marca. As primeiras voltas vão ser ao volante do novo Leon Cupra ST. A versão carrinha do Leon é a única variante a receber a nova tração integral. Com uma volta para recordar a pista, a segunda é logo a bom ritmo e a provocar o chassis do Leon. A presença da tração integral sente-se em especial à saída das curvas, onde é possível esmagar o acelerador sem perder a trajetória ideal e, claro, com o controlo de estabilidade desligado. Os 4,144 metros de Castellolí passam num instante. Meia dúzia de voltas bastaram e já eu estava a regressar à box para trocar o ST pela versão 5 portas.

O desportivo discreto, mas só parado

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Enquanto me preparo para o regresso à pista, detenho-me a olhar para o Leon Cupra e constato que a Seat continua a resistir à tentação de tornar o Leon no desportivo mais radical “lá do bairro”. A variante cupra mal se distingue das versões menos aditivadas, o que para mim é um ponto positivo. Os elementos distintivos limitam-se às pinças dos travões, coloridas, para-choques dianteiro e traseiro mais agressivos, aileron traseiro, jantes 19” e o logotipo Cupra. O resto é praticamente igual. Mas o melhor mesmo é o que acontece em movimento. Na pista, o cinco portas consegue ser melhor que o ST, ainda que não tenha tração integral. Como é mais compacto, consegue ser mais incisivo na entrada em curva e mesmo à saída não exige demasiado do condutor. Além de tudo, é mais emocionante, mais rebelde. Os 10cv a mais estão lá, mas não fazem uma diferença enorme. O que se destaca é a melhor afinação do chassis que, sem prejudicar o conforto, consegue um comportamento dinâmico superior. Só quando se desliga o controlo de estabilidade é que consegue usufruir em pleno do diferencial autoblocante do eixo dianteiro. A caixa de dupla embraiagem DSG ajuda a tornar a experiência mais entusiasmante. O Leon Cupra pode não ter o ímpeto de um Ford Focus RS, que beneficia da tração integral, mas garante a quem o conduz sensações mais do que suficientes. Também neste caso, o cronómetro não é tudo. Mesmo assim, este é o primeiro Leon Cupra a baixar da marca dos 5 segundos. 4,9 para ser preciso. A velocidade máxima está limitada a 250km/h.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Rebelde em pista, bem comportado em estrada

O Leon Cupra pode não ser o desportivo para quem quer um automóvel com um comportamento radical. Mas, por outro lado, consegue ser divertido quando é preciso e no dia-a-dia ter um comportamento que não tortura os outros membros da família que seguem a bordo. Até porque tem os mais recentes dispositivos de ajuda à condução. Por dentro, os bancos dianteiros oferecem bom apoio em curva e a posição de condução é boa. O novo Leon Cupra recebe ainda as novidades que já se conhecem do Leon, como o ecrã 8”, as 8 cores ambiente em LED, o travão elétrico que substitui o travão de mão convencional e o carregamento wireless de telemóvel. O preço do Leon Cupra SC (3 portas) começa nos 45 078€. É o Leon Cupra mais acessível para tornar a vida de uma família mais animada.

FICHA TÉCNICA Seat Leon Cupra 300

Motor

1984cc

300cv

380nm entre 1800 r.p.m. - 5500 r.p.m.

Transmissão

Dianteira

Automática 6 velocidades DSG ou manual 6 velocidades

Prestações

250km/H vel. máxima

4,9s 0-100km/h

Consumos

6,9L/100km ciclo misto

158g CO2/km

Preço:

45 600€ (versão ensaiada)