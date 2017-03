“Ministro do Sexo” tem tutela no Eros Porto e aplica Imposto Sexual Acrescentado

Todos juram não ver, mas a popularidade é inegável. Assim é o mundo da pornografia e do erotismo, ainda encoberto numa série de preconceitos. No entanto, o Eros Porto – salão erótico despido de tabus e realizado na Exponor – assume-se, desde 2007, como um evento de sucesso junto de um público muito vasto, onde as mulheres são cada vez mais protagonistas. Para a décima edição, a feira traz, entre 9 e 12 março, o “Ministro do Sexo” Sá Leão – ator pornográfico português – para tutelar a pasta das reclamações sexuais manifestadas por diversos casais. Mas muito mais há para ver entre os 1200 “shows”, protagonizados por mais de 130 artistas nacionais e internacionais.

Diz-se frequentemente que Portugal é um país de brandos costumes. Mas será mesmo assim? O Eros Porto propõe-se a provar o contrário, com um evento que se afirma como um dos quatro mais importantes mundialmente dentro do universo das feiras eróticas, juntamente com Las Vegas, Berlim e Barcelona.

Na conferência de imprensa de apresentação realizada esta quinta-feira, o diretor Juli Simón confessou que esta aventura de montar um salão erótico no norte do país começou “com muitos medos”. O espanhol recorda que “toda a gente dizia que o Porto era uma cidade muito complicada para realizar uma feira erótica”, mas, dez anos depois, mais de 200 mil pessoas passaram pelo Eros e “trata-se do evento, de todo o mundo, em que mais mulheres participam”, frisa.

Uma feira erótica onde a hipocrisia fica à porta

Em 2017, a feira tem como convidada de honra a atriz espanhola de filmes para adultos Amarna Miller, de 26 anos, reconhecida por ter protagonizado o filme “Pátria” – com mais de um milhão de visualizações no “Youtube” em apenas 24 horas – em que desmascara as hipocrisias e incoerências morais da sociedade do país vizinho. “Chamo-me Armana Miller, sou atriz porno e nasci num país hipócrita”, assim se apresenta.

A componente social que o vídeo comporta mereceu mesmo uma partilha por parte de Pablo Iglesías, líder do partido “Podemos”, nas redes sociais. A estrela da indústria pornográfica vem ao Eros Porto para uma palestra intitulada “Pornografia, Ética e Feminismo”, no dia 9 de março, pelas 21h.

Outro dos destaques vai para a presença da brasileira Dunia Montenegro, porta-voz do evento e de regresso ao Salão Erótico do Porto, depois de ter marcado presença na primeira edição. “É uma grande honra voltar a Portugal depois de ter estado no primeiro festival”, começou por dizer a convidada especial. “Participei em salões eróticos de oito ou nove países e lembro-me que na primeira edição do Eros Porto muita gente me perguntava: ‘será que vai dar certo? É um povo conservador’. Atualmente está entre os quatro mais importantes do mundo e as mulheres são a base, por isso muitos dos conteúdos são dedicados a elas”, notou Dunia Montenegro.

Quem também não podia faltar em mais uma edição do evento é Érica Fontes, presença já habitual e uma das figuras mais solicitadas para as habituais “selfies” e pretendidos autógrafos. Juntamente com o marido e ator Ângelo Ferro, a estrela portuguesa de cinema para maiores de 18 vem apresentar os novos projetos da produtora “Team Érica Fontes”. Carlakinky e Mr.Guéu são outro casal – bastante liberal – a marcar presença no evento e tomam as rédeas na área “Swinger”.

Combater o estigma do cancro da mama e a austeridade conjugal

Mas nem tudo é lazer, pois o Eros é também um lugar onde a igualdade e a luta contra o estigma são assuntos tratados de forma bem séria. O certame acolhe um projeto, a cargo do tatuador Sérgio Carvalho e em conjunto com a enfermeira Ana Lopes, para aumentar a autoestima de mulheres que enfrentaram e venceram a batalha contra o cancro da mama.

“Consiste em tatuagem mamária reconstrutiva. Muitas clientes, quando entram no meu estúdio com o peito mutilado depois da cirurgia pela qual passaram, não se sentem totalmente mulheres e com o meu trabalho elas recuperam isso. Tem tudo a ver com sexo, porque muitas vezes o homem deixa de a olhar da mesma forma e os problemas em casa sucedem-se”, afirmou o tatuador do estúdio “Wildbuddhatatoo”, mais conhecido por Serginho, durante a conferência de imprensa.

Como o assunto é sério, o Eros Porto vai contar com a presença de “Ministro do Sexo”, o ator pornográfico Sá Leão, protagonista de uma série em que se desloca até à casa de vários casais e que será replicada nesta feira. Acompanhado pelos seus “secretários e secretárias de Estado”, compromete-se a encontrar uma solução para a austeridade e crise sexual de vários portugueses. “Obrigo-os a terem um livro de reclamações sexuais. O marido reclama da mulher e a mulher reclama do homem sexualmente. Porque um casamento é isso”, explica Sá Leão, com a tutela deste arrojado “ministério”.

“Com base nas reclamações, o homem ou a mulher paga uma coima de 69 euros para ajudar o Marcelo e o ‘Costinha’ a tirarem-nos desta crise. Temos também um imposto que é o ISA, em que cada homem que for apanhado a olhar para uma mulher na rua, sem ser a esposa ou a namorada, tem de pagar o Imposto Sexual Acrescentado”, explica o politicamente incorreto “ministro”, que pretende ver esta taxa contemplada constitucionalmente.

O Eros Porto conta com diversas atrações, como a área “Swinger” (com “quarto escuro comunitário”) e a área mais arrojada dedicada ao “BDSM”. Existem também atividades exclusivamente para as mulheres, como um concurso de “sritptease” masculino. Além disto, o programa contempla uma secção de “Porno Educativo”, o espaço “Extasia” baseado em princípios tântricos, a “Área Hotgay”, “castings” para novos atores e ainda a possibilidade de assistir ao vivo à rodagem de um filme da produtora “Sexplanet”.

O evento contempla igualmente múltiplas conferências, palestras e debates relacionados com a sexualidade. A programação completa pode ser consultada aqui.