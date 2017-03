Chuva é de pouca dura. Na próxima semana o tempo é de primavera

O tempo vai melhorar gradualmente a partir de segunda-feira e as temperaturas vão subir, prevendo-se que quarta-feira seja o dia mais quente da próxima semana, depois da queda de chuva e neve registada nos últimos dias, segundo o IPMA.

Em declarações à Lusa, o meteorologista Bruno Café, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), antecipou "uma melhoria gradual" do tempo a partir de segunda-feira à tarde, com a chuva no litoral e centro a ser substituída pelo bom tempo ao longo de toda a próxima semana.

"Gradualmente, haverá subida das temperaturas, que deverão situar-se entre os 20 e 25 graus na próxima semana em todo o território, devendo quarta-feira ser o dia mais quente", afirmou Bruno café.

Já quanto a este sábado, mantêm-se até ao início da tarde os avisos 'amarelos' relativos à agitação marítima, sobretudo na região sul, com as ondas oeste/noroeste a poderem atingir quatro a cinco metros na costa ocidental do distrito de Lisboa ao distrito de Faro.

Pelo contrário, os avisos 'amarelos' que constam no site do IPMA, por indicação da Proteção Civil, para vento e chuva, serão retirados durante o início da manhã deste sábado, devido a um desagravamento do estado do tempo.

O aviso 'amarelo' é o terceiro de uma escala de três e significa uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O mau tempo começou a fazer sentir-se no final desta semana com registos de chuva, neve, vento e agitação marítima.