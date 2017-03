A importância  de ser canhoto

Dos canhotos, sói dizer-se uma série de generalidades. Diz-se que são pessoas mais criativas, sabe-se que são uma minoria no mundo (27%), que antigamente eram contrariados por se considerar que usavam “a mão do Diabo”. Sabemos, também, algumas curiosidades, como Einstein ser canhoto, assim como Angelina Jolie e Barack Obama, ou Júlio César e Napoleão Bonaparte. Mas que importância tem sermos destros ou canhotos? E a que momento do desenvolvimento isso se define? Um estudo publicado em fevereiro na revista “eLife” veio revelar que, ao contrário do que se pensava, não é do córtex cerebral que partem os movimentos de coordenação entre braços e mãos, mas sim da espinal medula. A investigação coloca um novo ponto de partida no momento decisivo de se formar o ser canhoto ou destro no feto.

Sara Cavaco, médica neurologista, chefe da consulta de neuropsicologia no Hospital de Sto. António, no Porto, desde 2014 (e que colaborou largos anos com Manuel e Hanna Damásio), explica: “Ainda não está totalmente esclarecido como surge a preferência pela mão direita ou pela mão esquerda. Quanto ao ‘quando’, o aparecimento dos primeiros movimentos coordenados das mãos surge às oito semanas de gestação e às dez semanas após a conceção já cerca de 85% dos fetos mostram mais movimentos do braço direito do que do esquerdo. Às 13 semanas, 90% dos fetos preferem chupar o polegar direito do que o esquerdo. Essa preferência mantém-se no tempo. Esta assimetria precoce dos movimentos da mão aponta para a importância da espinal medula no estabelecimento da preferência pela mão direita, pois o córtex motor não está funcionalmente ligado à espinal medula antes das 15 semanas de gestação.

O estudo publicado na ‘eLife’ demonstra a existência de uma assimetria progressiva na expressão dos genes na espinal medula entre as 8 e as 12 semanas de gestação. Essa assimetria, regulada por mecanismos epigenéticos, parece ser o ponto de partida para se ser destro ou canhoto.” A médica defende ainda que esse facto “dá pistas importantes sobre a organização cerebral da pessoa. Por exemplo, a preferência pela mão direita na maioria das atividades do dia a dia aponta para uma dominância do hemisfério cerebral esquerdo em funções motoras e de linguagem (em 96% dos destros); enquanto que 27% dos canhotos têm dominância direita ou mista (isto é, distribuída entre os hemisférios direito e esquerdo) para a linguagem. Estas assimetrias hemisféricas (lateralização) para funções motoras e cognitivas permitem um funcionamento cerebral mais eficiente.