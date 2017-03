137 acidentes e 28 detidos durante a madrugada. Números da GNR

A GNR registou 137 acidentes na madrugada deste sábado, que causaram dois feridos grave. E deteve 28 pessoas em flagrante delito, sobretudo por conduzirem com excesso de álcool, tráfico de droga ou não terem carta de condução.

A GNR registou na madrugada de hoje 137 acidentes, que causaram dois feridos graves, e deteve 28 pessoas em flagrante delito, sobretudo por conduzirem com excesso de álcool, tráfico de droga ou não terem carta de condução.

Em comunicado, a GNR dá conta da atividade operacional das últimas 12 horas, durante as quais registou 137 acidentes, que causaram dois feridos graves e 52 feridos leves.

Vinte e oito pessoas foram detidas em flagrante delito, 19 por condução sob o efeito do álcool, quatro por tráfico de estupefacientes, dois por condução sem habilitação legal, dois por desobediência e um por posse de arma proibida.

A GNR detetou ainda 525 infrações, sendo que 50 delas foram por excesso de velocidade e 32 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, e apreendeu 278 doses de haxixe, uma arma branca e um veículo.

Além da sua atividade operacional diária, a GNR levou a cabo este conjunto de operações, em todo o território nacional, entre as 20h00 de sexta-feira e as 8h00 de sábado, com o objetivo de prevenção e combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária, entre outras.