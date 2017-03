Digital. Portugal recua para 15.º no ranking da UE

Estudo da Comissão Europeia reconhece progressos em diversas áreas no domínio digital, mas que não foram suficientes para impedir a queda de um lugar face a 2016. Melhorar as competências digitais da população é o grande desafioapontado ao país

Portugal recuou para o 15.º lugar do 'ranking' europeu no domínio digital, apesar de ter progredido em diversas áreas, revela um estudo da Comissão Europeia, que aponta como grande desafio do país melhorar as competências digitais da população.

O 'Índice de Digitalidade da Economia e da Sociedade' de 2017, apresentado esta sexta-feira em Bruxelas, revela que Portugal obtém uma classificação global de 0,53 pontos (numa escala de 0 a 1), ligeiramente superior àquela obtida na tabela de 2016 (0,51) – e à média da UE, de 0,52 -, o que não impediu o país de cair um lugar na classificação, de 14.º para 15.º, trocando de posições com Espanha.

De acordo com o relatório de 2017, Portugal “melhorou a sua pontuação no índice em todas as categorias, com exceção dos serviços públicos digitais” (administração pública 'online'), um dos cinco elementos considerados na elaboração da classificação, juntamente com conectividade, capital humano, utilização da internet e integração das tecnologias digitais.