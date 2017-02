Operação Marquês: Bava e Granadeiro suspeitos de terem sido corrompidos pelo saco azul do BES

Depois de prender um ex-primeiro-ministro por corrupção e de conseguir indícios sobre um dos maiores banqueiros do país, a investigação da ‘Operação Marquês’ chega agora a dois gestores de topo, já considerados dos melhores a nível internacional: Zeinal Bava e Henrique Granadeiro foram ontem, sexta-feira, interrogados e constituídos arguidos pelo procurador Rosário Teixeira. A notícia da SIC foi confirmada pela Procuradoria-Geral da República, que num curto comunicado dava ainda uma novidade: o ex-presidente executivo da PT e o ex-presidente do Conselho de Administração são suspeitos de “fraude fiscal, branqueamento de capitais“ e, mais grave, de “corrupção passiva”.

O Ministério Público acredita que os dois gestores da empresa que ainda tinha capital público (e que entretanto foi comprada pelos franceses da Altice) foram corrompidos para tomarem decisões num determinado sentido. Por quem? Para quê? De acordo com uma fonte judicial, no seguimento da estratégia do follow the money, os investigadores do caso “chegaram à ES Enterprises, o famoso saco azul do BES”. De acordo com a narrativa do MP, deste saco, que se manteve oculto durante quase 20 anos, terá saído dinheiro para corromper José Sócrates (para favorecer os interesses do BES na fracassada OPA da Sonae à PT) e, também, Zeinal Bava e Granadeiro. Zeinal Bava já admitiu ter recebido 18,5 milhões da ES Enterprises que devolveu, mas só depois de o facto se ter tornado público.

Henrique Granadeiro assumiu a responsabilidade pela decisão de investir €200 milhões dos €897 milhões que foram aplicados na Rioforte, um veículo financeiro do Grupo Espírito Santo, que terá servido para ajudar a disfarçar o buraco financeiro do grupo. O colapso do GES e do BES está a ser investigado noutro processo.

As suspeitas

A investigação a José Sócrates começou por se centrar na relação do ex-primeiro-ministro com o Grupo Lena. O MP acredita que Sócrates favoreceu a empresa onde trabalhava o seu amigo de infância Carlos Santos Silva, a troco de dinheiro. Depois, a investigação avançou para o empreendimento de Vale do Lobo, em que Sócrates é suspeito de favorecer o grupo de investidores do qual fazia parte o BES. Agora, a investigação centra-se no universo PT.

Sob investigação estão negócios que envolvem a PT e que decorreram na altura em que Sócrates era primeiro-ministro. Eram fortes as ligações entre a PT e José Sócrates e foram-se aprofundando à medida que a oferta pública de aquisição (OPA) da Sonae sobre a operadora de telecomunicações, lançada em 2006, foi avançando. Se José Sócrates inicialmente não se opôs à investida da Sonae sobre a PT, com o decorrer do tempo foi dando sinais de estar mais próximo de Ricardo Salgado e dos defensores da hostilidade da OPA.

Aliás, a 2 de março de 2007, o Estado, com as 500 ações da golden share, absteve-se na assembleia geral onde iria ser votada a desblindagem dos estatutos; a Caixa, então detentora de 5,1% da PT, votou contra. Era um passo essencial para que a oferta avançasse, e embora o voto da Caixa não fosse determinante era um indicador. A OPA morreu nesse dia.

No final de 2007 foi feita, como prometido por José Sócrates, a separação (spin off) da PT Multimédia (cabo) face à PT, dando-se os primeiros passos para a criação da ZON (hoje NOS). Foi porém na sequência da OPA do grupo da Maia que José Sócrates ganhou proximidade a Ricardo Salgado, então cada vez mais poderoso.

Sob investigação da justiça estará também o negócio da entrada da PT na brasileira Oi, uma operação realizada em 2010, e fechado depois da intervenção de José Sócrates e de Lula da Silva, então chefes de Governo de Portugal e do Brasil. José Sócrates tinha usado a golden share que o Estado tinha na PT para impedir que esta vendesse a posição que tinha na Vivo aos espanhóis da Oi, até que fosse encontrada uma solução no Brasil. Assim foi: a Oi era a solução. A entrada na supertele do Brasil, a Oi, fez-se então depois de a PT ter vendido aos espanhóis da Telefónica a sua participação da brasileira Vivo, um negócio de €7,5 mil milhões, o maior de sempre alguma vez feito em Portugal. Metade deste valor (€3,75 mil milhões) foi para aplicar na Oi. Era um negócio envenenado. A Oi, com quem a PT mais tarde se iria fundir, estava muito endividada.

Em causa nesta investigação estão suspeitas de pagamentos ilícitos de dezenas de milhões de euros, numa operação que envolveu políticos e administradores e empresas poderosas, como o BES em Portugal e a Andrade Gutierrez, acionista da Oi, no Brasil. Zeinal Bava e Henrique Granadeiro foram nestes períodos presidentes executivos da PT. Em junho de 2013, Zeinal assume a presidência da Oi, de que é afastado em 2014 depois de ter sido descoberto que a PT tinha investido 897 milhões de euros na Rioforte, uma empresa falida do Grupo Espírito Santo. A investigação aos negócios da PT partiu do Brasil, no âmbito da operação ‘Lava-Jato’, que fez chegar cartas rogatórias em 2015 a Lisboa. Na altura, o jornal “Público” noticiava que os benefícios financeiros suspeitos poderiam ascender a um total de 200 milhões de euros. Soube-se depois disso, em maio de 2016, através de uma notícia do Expresso, que Zeinal Bava tinha devolvido, em janeiro desse ano, €18,5 milhões, que tinha recebido na sua conta pessoal, a partir da Espírito Santo Enterprises, conhecida como o saco azul do GES. Bava justificou-se então dizendo que se tratava de dinheiro para comprar ações da PT para distribuir como bónus a quadros de topo da operadora.

À OPA da PT e a entrada desta na Oi, com o objetivo de criar um megaoperador luso-brasileiro, estiveram ligados do lado português gestores como Ricardo Salgado (arguido nos casos BES e ‘Monte Branco’) e Nuno Vasconcellos e Rafael Mora, da Ongoing, acionistas da PT; Zeinal Bava e Henrique Granadeiro (ambos processados pela Pharol, ex-PT SGPS); José Maria Ricciardi, então presidente do BESI, o assessor financeiro. Do lado brasileiro, a operação foi comandada por Otávio Azevedo (ex-presidente executivo da Andrade Gutierrez, detido no âmbito da operação ‘Lava-Jato’ por corrupção) e Pedro Jereissati (grupo La Fonte), assim como o BNDES (banco de investimento do Estado brasileiro), André Esteves, presidente do BTG Pactual (preso na ‘Lava-Jato’), e José Dirceu, o antigo braço-direito de Lula Silva, que além da ‘Lava-Jato’ já fora investigado no caso ‘Mensalão’.

Em maio de 2014, a fusão entre a PT e Oi deu um passo definitivo, com um aumento de capital liderado por Zeinal Bava. A 26 de junho, o Expresso noticia que a PT tinha investido €897 milhões na Rioforte, empresa falida do GES. Ainda nesse ano, avançam as negociações para a venda da PT Portugal, pela Oi, à Altice.

A três semanas do prazo dado pela PGR para concluir a investigação — 17 de março — a equipa de procuradores continua a interrogar suspeitos e a constituí-los arguidos: há cerca de um mês, Hélder Bataglia foi ouvido e implicou Ricardo Salgado. E há poucas semanas Rui Horta e Costa tornou-se o 21º arguido do processo, a que se juntam agora mais dois. Ainda assim a PGR parece não estar disposta a dilatar o prazo: “Não há nada a acrescentar à informação já prestada.”

ARGUIDOS NO CASO

Política

José Sócrates e Armando Vara

Grupo Espírito Santo

Ricardo Salgado e Hélder Bataglia

Advogados

João Abrantes Serra, Gonçalo Ferreira

Grupo Lena

Joaquim Barroca Rodrigues

Empresários

Carlos Santos Silva, Rui Mão de Ferro, Diogo Gaspar Ferreira, Paulo Lalanda e Castro, Rui Horta e Costa

Portugal Telecom

Zeinal Bava e Henrique Granadeiro

Empresas

Lena Engenharia e Construção SGPS, Lena Engenharia e Construção, Rentlei, XMI, Oceano Clube

Outros

Sofia Fava, Inês Ponte do Rosário, Bárbara Vara, João Perna

[Texto publicado no Expresso de 25 de fevereiro de 2017]