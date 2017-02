Mobile World Congress: a Nokia dá um ar da sua graça, a Huawei mostra o que vale e a Samsung... espera

Estou em Barcelona para acompanhar mais uma edição do Mobile World Congress, a maior feira de telecomunicações a decorrer na Europa. Como em qualquer outro evento deste tipo, os fabricantes tentam marcar a agenda realizando conferências de imprensa no dia que antecipa a abertura oficial da feira. Foi o que aconteceu no domingo. Samsung, LG, Huawei e Nokia (sim, a Nokia está de volta) fizeram eventos com o intuito de “secar” a concorrência.

O regresso da Nokia, com uma reedição do clássico 3310 (onde nem falta uma nova edição do jogo “Snake”), foi o que mais chamou a atenção da comunicação social. Nós, jornalistas, adoramos histórias de sobrevivência, e de sobreviventes, e esta nova fase da Nokia (que resulta da parceria entre uma empresa finlandesa e a chinesa Foxconn – que fabrica o iPhone para a Apple) assenta que nem uma luva na nostalgia que temos, que tenho, pelos primórdios dos telemóveis.

No entanto, uma análise desapaixonada mostra que são muito reduzidas as possibilidades de a Nokia singrar nesta nova encarnação. A empresa está a apostar em telefones de baixo preço e de configurações pouco ambiciosas. Ou seja, a estratégia é de volume, em vez de margens.

Mesmo tendo em conta a vasta capacidade de produção da Foxconn e a expertise dos finlandeses, só uma entrada de leão no mercado chinês e indiano pode dar algum alento às expectativas de sucesso da “nova” Nokia. Mas basta recuar à altura em que a Microsoft comprou a Nokia e seguiu, sem sucesso, uma estratégia semelhante para perceber, rapidamente, que o mercado dos telefones de baixo preço é hoje uma selva povoada por centenas de fabricantes que abdicam da qualidade para conseguir dar preço. É por essa razão que a Samsung já não está no segmento, a Apple nunca esteve e fabricantes como a LG ou a Huawei têm cada vez menos dispositivos segmentados para a entrada de gama.

Recordo-me de estar num dos últimos Nokia World (eventos anuais onde o fabricante finlandês revelava a sua estratégia) onde Stephen Elop, o canadiano que preparou a Nokia para ser entregue à Microsoft, mostrou uma série de dispositivos criados exclusivamente para mercados emergentes. Os Asha (nome da gama de telefones) eram pequenos smartphones com parcas capacidades e, claro, preços muito convidativos.

Naqueles vídeos inspiracionais, tão típicos de eventos internacionais, víamos indianos e chineses a dizer como aqueles terminais tinham a capacidade de mudar vidas. Na verdade, acabaram por mudar a vida dos que trabalhavam na Nokia. A maioria assim que chegou à Microsoft foi despedida. Os que resistiram à primeira investida acabaram por sair da empresa norte-americana mais tarde. Aliás, nem o próprio Elop escapou: em 2015 saiu pela porta pequena quando Steve Ballmer acabou o seu mandato de CEO e saiu da empresa após 25 anos de Microsoft.

Ora, se a estratégia não funcionou com os milhões de euros que a Microsoft colocou na Nokia e na aposta que fez na área móvel… como vai resultar agora? Sim, o 3110 é engraçado e por 50 euros até acredito que possa tornar-se um fenómeno de culto, mas telefones deste tipo não faltam no mercado. Por isso, antecipo que este “revival” da Nokia será muito efémero. Mesmo assim, na reportagem que a TVE fez, ao final da noite, sobre as apresentações que antecipam o Mobile World Congress, a Nokia teve honras de abertura.

A LG continua a sua luta para manter-se no mercado dos smartphones. Depois de no ano passado, aqui em Barcelona, ter deixado boas indicações com a apresentação do G5 (um telefone modular, ao qual é possível, por exemplo, colocar uma câmara melhor ou som de maior qualidade), a empresa acabou por ter mais um ano modesto - e o tal G5, do qual gostei muito, foi um flop. Este ano, o fabricante coreano mostrou o G6. Um smartphone que vou experimentar na feira e que, estou convencido, marcará o regresso da LG a um rumo mais alinhado com aquilo que os utilizadores procuram.

A Huawei aproveitou o facto de a Samsung ter adiado o lançamento do seu topo de gama (já explico) e revelou o P10. Só o vi em fotos. Parece-me que o fabricante chinês se mantém fiel ao caminho sólido e estruturado que tem vindo a fazer. Ou seja, a juntar desempenho à qualidade de construção. A parceria com a alemã Leica continua e todos sabemos que aquilo que as pessoas mais procuram num terminal é a capacidade de fazer boas fotos e vídeos. E o P10 tem argumentos suficientes para contribuir para o crescimento sustentado da Huawei.

Coube à Samsung fazer a última conferência de imprensa do dia. A empresa ainda está a recuperar de um ano muito complicado. Foi do céu ao inferno no período de meses. E, curiosamente, o final do ano trouxe algum alento com apresentação de resultados financeiros superiores ao período homólogo. Explica-se rapidamente. A Samsung lançou em 2016 um terminal, o Note 7, que era o grande trunfo para dar, de uma vez por todas, o avanço que este fabricante ambiciona conquistar à Apple. No entanto, o Note 7 explodiu, literalmente, e teve de ser recolhido. Um pesadelo de reputação que terá danos para a marca que ainda não se conhecem em toda a sua extensão.

Pior: nos últimos dois anos, a Samsung marcou o Mobile World Congress com a apresentação dos seus novos topos de gama. Aliás, o ano passado a empresa atingiu o seu pináculo no que aos eventos diz respeito ao colocar óculos de Realidade Virtual em 5 mil convidados (sim, leu bem, foram mesmo 5 mil pares de óculos) que tiveram a oportunidade de ver Mark Zuckerberg, in loco, a reforçar a parceria entre a Oculus (a empresa de Realidade Virtual que a Facebook comprou) e a Samsung. Em termos de comunicação foi um momento ímpar. Por isso, a expectativa para este ano era grande. Afinal, há muito que se sabia que seria aqui, em Barcelona, que a empresa iria revelar o seu novo topo de gama: o Galaxy S8.

No entanto, o desaire com o Note 7 fez com que a empresa instituísse novos processos de controlo de qualidade na integração das baterias nos terminais. Processos mais morosos que implicaram um atraso na produção do Galaxy S8. Moral da história: a empresa teve de adiar o lançamento do novo topo de gama. E agora? O que poderiam mostrar às centenas de jornalistas e parceiros convidados para o evento de domingo?

A opção recaiu por dois tablets. A Samsung revelou o Tab S3 e o Book. São dispositivos interessantes, no entanto, são muito “poucochinho” para a empresa que marcou o Mobile World Congress nos anos mais recentes. Aliás, são parcos para o fabricante número 1 mundial de smartphones e para o líder da Eletrónica de Consumo. No fundo, foram uma solução de recurso. Era isto ou não havia conferência de imprensa – o que seria impensável. O evento foi muito pobre em termos de apresentação (aliás nenhum coreano se comprometeu com uma ida a palco – algo inédito em conferências internacionais da Samsung). Seja no local escolhido, seja no próprio conteúdo. Terminou com a revelação de que o Galaxy S8 chega no dia 29 de março. Vai ser apresentado numa capital europeia, num evento que, acredito, não terá nada a ver com aquilo que aconteceu em Barcelona e que marcará o fim da travessia no deserto motivada pelo Note 7.

As portas do Mobile World Congress abrem esta segunda-feira (já abriram quando ler este texto) e será, como sempre, nos corredores mais obscuros da feira que, tenho a certeza, vou encontrar alguns dos dispositivos e tecnologias mais surpreendentes. E há mais de 2 mil empresas a expor inovação. Novidades não vão faltar. Mesmo tendo em conta que os principais fabricantes não têm nada de particularmente disruptivo para mostrar.