Médico. Provedor e advogado  dos doentes

A sociedade quer um sistema de saúde que trate sem discriminar, respeite a autonomia de cada um e cumpra as prioridades clínicas

Paulo Buchinho

Vivemos num mundo cada vez mais tecnológico e a Saúde faz eco desta evolução. Todos os dias surgem novidades de grande sofisticação, sejam equipamentos médicos de grande porte, medicamentos ou até simples agulhas, e por isso é preciso saber escolher ainda melhor. O conhecimento para o fazer está em quem utiliza as tecnologias, no caso, os profissionais de saúde. Médicos, enfermeiros, técnicos ou gestores de unidades de saúde são unânimes: a frieza das máquinas tem de ser compensada com doses de calor humano.

“Os cidadãos querem cuidados que solucionem os seus problemas de saúde, querem que o acesso não exclua ninguém e que respeite prioridades clínicas, mas também querem que a relação com os profissionais e com as instituições seja humana, confiável, construída na verdade e no respeito pela vulnerabilidade própria da doença”, afirma Jorge Soares, presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Seja qual for a doença ou o tratamento, é preciso também saber cuidar.

“É preciso defender o património da relação médico-doente sustentada no primado humanista, nas boas práticas e nos valores éticos e deontológicos da profissão, não aceitando imposições externas hostis a estes princípios”, defende o bastonário da Ordem dos Médicos. Miguel Guimarães simplifica: “Temos que ser os primeiros advogados dos doentes. Os seus verdadeiros provedores.” E isto implica tratar o melhor que sabe mas não só. O médico deve também agir “sempre com correção e delicadeza, no exclusivo intuito de promover ou restituir a saúde, conservar a vida e a sua qualidade, suavizar os sofrimentos no pleno respeito pela dignidade do ser humano”, acrescenta.

Ao contrário do que existiu até há algum tempo, o médico não pode ter segredos com o doente. “A opinião devidamente informada dos cidadãos deve contar nas decisões sobre a sua saúde e até escutada nas grandes opções sobre a organização e a prestação de cuidados”, salienta Jorge Soares. Presidente da Associação Portuguesa de Bioética, Rui Nunes, explica que “a autonomia da pessoa é um fator determinante na esfera de decisão e é com naturalidade que a prática médica hoje se desenrola neste clima de respeito mútuo”. O professor da Faculdade de Medicina do Porto dá como exemplos o consentimento informado para as intervenções médicas ou cirúrgicas com risco para o doente.

Doentes depositam o seu futuro nas mãos do médico

E como em qualquer relação, “a confiança alimenta-se progressivamente” e, neste caso, “é fundamental para um bom desfecho clínico”, salienta Rui Nunes. No sul da Europa há até um fenómeno curioso. “Muitos doentes prescindem de prestar consentimento esclarecido, precisamente porque o grau de confiança no médico é tão elevado que depositam nas suas mãos o seu futuro.” O reverso da medalha é “a enorme responsabilidade, designadamente em respeitar a integridade do doente, a intimidade da vida privada e a identidade pessoal”, afirma o perito em Bioética.

Com solicitações constantes de novas tecnologias cada vez mais promissoras mas também mais caras, os profissionais têm ainda outro dever: “Serem firmes no contributo para combater o desperdício e a corrupção”, defende o bastonário dos médicos. “É isto que a sociedade espera de nós, que sejamos um exemplo para o país e não o seu espelho.” O encargo é grande e a dificuldade de execução ainda maior.

Cidadão deve partilhar dados em nome das gerações seguintes

“O grande desafio para o século XXI é precisamente conciliar o direito ético e constitucional de acesso a um sistema de saúde de qualidade, respeitando a autonomia da vontade dos doentes com as restrições económicas, financeiras e orçamentais que a evolução sociodemográfica e o desenvolvimento científico acabaram por impor”, explica Rui Nunes. O professor do Porto ironiza: “É uma quadratura do círculo.”

Mas o labirinto tem uma saída à vista. Rui Nunes defende que é preciso melhorar a qualidade da gestão pública e hierarquizar prioridades para que se “evite o racionamento administrativo de medicamentos inovadores ou de tecnologias sofisticadas”. Resumindo, não existindo dinheiro para tudo é preciso ter bem definido o que dar e a quem. “Apela à responsabilidade em usar com moderação os recursos que o sistema proporciona, fazê-lo de modo justo, cumprindo as recomendações técnicas e científicas para conservar a saúde”, explica o presidente da Comissão de Ética, Jorge Soares.

A população também tem a sua parte de responsabilidade. Jorge Soares defende que os cidadãos “têm de aceitar partilhar os dados de saúde, o único modo de melhor conhecer as doenças e de as combater”. Na opinião do responsável pelo Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, “esse dever é um exercício de cidadania, enquanto compromisso, de todos e de cada um de nós, para ajudar as gerações futuras a serem mais saudáveis”.

Jorge Soares acrescenta ainda que “a saúde é um bem público do qual todos queremos beneficiar” e esse direito “reconhece-se em valores nobres que a sociedade deve promover: justiça, dignidade, altruísmo e solidariedade”.