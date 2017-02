Marinha vai detonar bomba ‘pescada’ na Nazaré

Uma equipa de mergulhadores está no local, preparando-se para cumprir o plano de ação traçado e que passa por afundar o engenho explosivo “a 20 metros de profundidade”, para o destruir em segurança

A Marinha prepara-se para proceder à destruição do engenho explosivo recolhido esta segunda-feira por uma embarcação de pesca, ao largo da Nazaré.

A bomba foi transportada para o porto local, onde uma equipa de mergulhadores está “a garantir um perímetro de segurança”, segundo explica um comunicado da Marinha.

O plano de ação passa agora por retirar o engenho do porto, “para uma área com um perímetro de segurança de mil metros” e afundá-lo “a 20 metros de profundidade”, para depois “proceder à contra-detonação, garantido desta forma a segurança para pessoas e embarcações”, precisa o mesmo comunicado.

“A equipa analisou, à distância, as imagens recolhidas do engenho, que tem entre 1,50 a 1,60 de comprimento, e aparentemente será uma bomba de aeronave do tipo MK82 e que poderá ter no seu interior um tipo de explosivo equivalente a 600 Kg de TNT, acrescenta a Marinha.