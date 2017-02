Detonação de bomba no mar da Nazaré concluída em segurança

A bomba recolhida esta segunda-feira ao largo da Nazaré foi detonada às 16h30 no mar, "em segurança". Meia hora depois "foram feitos dois mergulhos de verificação, tendo sido confirmada a sua completa destruição", disse à Lusa o comandante do Porto da Nazaré, Paulo Agostinho.

O engenho, que tinha entre 1,50 e 1,60 metros de comprimento, foi identificado como sendo uma bomba de aeronave do tipo MK82 que teria no seu interior mais de 200 quilos de H6, um tipo de explosivo equivalente a 600 quilos de TNT (trinitrotolueno).

A bomba foi afundada a 20 metros de profundidade e foi realizada a contradetonação por uma equipa de mergulhadores do Destacamento de Mergulhadores Sapadores, que tem entre as suas áreas de atuação reconhecer e inativar engenhos explosivos convencionais ou improvisados, na área de responsabilidade da Marinha e em áreas de conflito.

Questionado sobre a possibilidade de se tratar de uma bomba da Segunda Guerra Mundial, o comandante do porto sublinhou não ter sido encontrada qualquer inscrição que o confirme, dado o estado de corrosão do engenho. "Não sabemos há quanto tempo se encontraria submerso", declarou.

A operação de desmantelamento foi preparada em terra e contou com a colaboração do arrastão "Mar Salgado", que na manhã desta segunda-feira 'pescou' o engenho e à tarde o transportou de volta ao largo da Nazaré, auxiliando com gruas a colocação da bomba no mar.

A deslocação do arrastão foi acompanhada por lanchas da Polícia Marítima e da Estação Salva-Vidas da Nazaré e a detonação foi efetuada numa área com um perímetro de segurança de mil metros.