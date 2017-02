Deslizamento de terras em Lisboa obriga à saída de 27 pessoas de três edifícios

Segundo as informações disponibilizadas no site do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, o incidente ocorreu às 5h37

Um deslizamento de terras na Rua Damasceno Monteiro, em Lisboa, provocou na madrugada desta segunda-feira danos em três edifícios de habitação e levou à retirada de 27 pessoas, adiantou à agência Lusa uma fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros.

“O deslizamento ocorreu na parte de trás de três edifícios de habitação na Rua Damasceno Monteiro. Na sequência do incidente, uma pessoa sofreu ferimentos ligeiros e dois prédios sofreram danos estruturais”, disse à Lusa uma fonte dos Sapadores.

De acordo com a mesma fonte, o deslizamento afetou três prédios (do número 106 ao 108), tendo dois deles (o 106 e o 108) sofrido danos estruturais. “Na sequência do incidente, tivemos um ferido ligeiro, que não necessitou de deslocação ao hospital”, disse.

A mesma fonte dos Sapadores Bombeiros adiantou que no local estão já elementos da proteção civil para analisar a situação e proceder ao realojamento dos 27 moradores retirados dos três edifícios.

No local, estão também três viaturas dos Sapadores de Bombeiros, uma ambulância do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), elementos da proteção civil e da polícia municipal.