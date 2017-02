Comitiva portuguesa visitou Almaraz

Os especialistas portugueses recolheram informação e confirmaram a ausência de obras de construção de um armazém de resíduos radioativos na central nuclear espanhola

A comitiva portuguesa que esta segunda-feira visitou a central nuclear espanhola de Almaraz recolheu informação e confirmou a ausência de obras de construção de um armazém de resíduos radioativos, remetendo mais informações para dentro de duas semanas.

“Os especialistas nacionais tiveram oportunidade de confirmar que ainda não se iniciaram os trabalhos de construção do armazém de resíduos radioativos, tendo sido apenas registado que houve abate de árvores naquela zona”, refere um comunicado do Ministério do Ambiente, que sublinha o “espírito de abertura” e também a “ativa presença” da Comissão Europeia no encontro.

Os técnicos recolheram informação sobre o Estudo de Impacto Ambiental e toda a informação recolhida é agora analisada por peritos nacionais, “e será solicitada informação adicional”, diz-se no documento.

“Na semana de 13 de março deverão estar reunidas as condições para se produzir uma primeira apreciação por parte da delegação portuguesa”, refere ainda o comunicado.

O comunicado surge depois de uma visita à central nuclear de delegações de Portugal, Espanha e da União Europeia, na sequência de um acordo entre Portugal e Espanha mediante o qual Portugal retirou uma queixa contra o país vizinho a propósito da construção de um armazém de resíduos nucleares em Almaraz, a cerca de 100 quilómetros da fronteira.