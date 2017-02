Carnaval. Sete distritos sob aviso laranja devido à agitação marítima

Sete distritos de Portugal continental vão estar na terça-feira sob aviso laranja devido à previsão de agitação marítima forte, informou esta segunda-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o Instituto, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa vão estar sob aviso laranja entre as 6h e as 21h de terça-feira devido à agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 5 a 6 metros, podendo atingir os 9 a 10 metros.

O aviso laranja é o segundo mais grave de uma escala de quatro, é emitido devido a uma situação meteorológica de risco moderado e elevado.

O IPMA colocou também sob aviso amarelo os distritos de Beja, Setúbal e Faro e o arquipélago da Madeira por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas com 4 a 5 metros.

O aviso amarelo, segundo menos grave de uma escala de quatro, refere-se a uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

No domingo, a Marinha e a Autoridade Marítima Nacional alertaram em comunicado para o agravamento do estado do mar a partir de hoje nos Açores e a partir de terça-feira na Madeira e no Continente.

De acordo com a Marinha, está previsto um aumento da agitação marítima a norte do arquipélago dos Açores ao longo da tarde de hoje, prevendo-se ondas que podem chegar aos 6 metros, passando para os 4 metros na terça-feira.

“Na área a norte do arquipélago da Madeira e na faixa litoral oeste do continente é esperado um aumento gradual da agitação marítima ao longo da manhã de terça-feira”, informou a Marinha.

Para a Madeira estão previstas ondas que podem chegar aos 6 metros e no continente até aos 8 metros ao largo da costa, a norte do Cabo da Roca.

“É expectável que as condições do mar comecem a melhorar a partir da madrugada de quarta-feira, 1 de março, passando a valores na ordem dos 3 a 4 metros”, adiantou a Marinha.

Por isso, a Marinha recomenda à comunidade marítima a adoção de medidas de precaução e aconselha vigilância.