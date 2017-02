Vem aí a Facebook TV

Brevemente, e para começar, quem tem acesso às “boxes” televisivas da Amazon TV, Apple TV e Samsung nos Estados Unidos, vai poder passar a contar uma nova aplicação do Facebook que permite aos utilizadores da rede social (a mais populosa do planeta, com 1,86 mil milhões de utilizadores anunciados no final de dezembro) aceder a publicações e vídeos partilhados entre amigos e/ou celebridades e figuras publicas, nomeadamente as transmissões em direto do “Facebook Live”. A empresa tem igualmente em desenvolvimento uma funcionalidade de recomendação de vídeo para os utilizadores, baseada no registo histórico dos gostos individualmente “navegados”.

O vice-presidente da empresa, Dan Rose, disse ao “The Wall Street Journal” que o objetivo desta é permitir aos utilizadores “que tenham acesso aos conteúdos onde quer que estejam, seja no telemóvel, no computador ou na televisão que é apenas mais um ecrã para o efeito”. Hoje em dia, os utilizadores norte-americanos do Facebook podem ver os seus vídeos no ecrã maior da televisão através de dois dispositivos de interface: Chromecast e Apple Airplay. Ao tornar agora público o lançamento da nova app, fazem saber que este é um de vários lançamentos e atualizações concebidos para que a experiência do vídeo no Facebook seja “mais rica, de maior envolvimento e mais flexível.” Uma das atualizações prevista vai possibilitar ativar o som dos vídeos que aparecem nos “feeds” de notícias dos utilizadores. Até aqui os vídeos corriam sem som, a não ser que houvesse intervenção do utilizador, clicando num botão virtual. O Facebook está convencido que os utilizadores têm a expectativa de ouvir o som dos vídeos, se tiverem o volume do som dos telemóveis ligado e alto - e não em silêncio. Outra das novidades é o melhoramento da formatação dos vídeos gravados com os telemóveis em posição vertical.

d.r.

Pequenos passos tecnológicos atrás de pequenos passos tecnológicos, o Facebook dirige-se ao ecrã maior da televisão. Será para voos maiores do que apenas possibilitar ver maior e melhor os pequenos vídeos e GIF postados na rede social. “Muitos dos melhores conteúdos são feitos por profissionais”, lembrou Zuckerberg na apresentação de contas, “e necessitam de fortes investimentos para sustentar o modelo de negócio”. O Facebook tem vindo a manter conversações com os grandes estúdios produtores de Hollywood. Pelo que se vai dando a conhecer, fechando alguns negócios da compra de direitos televisivos de modo tradicional ou num modelo de partilha das receitas publicitárias associadas à exibição das obras ou dos eventos.