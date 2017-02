Educação para a Cidadania desde o pré-escolar

Ministério da Educação recupera ideias da revisão de 2001. Professores na expectativa sobre as decisões finais

O regresso da Educação para a Cidadania aos currículos do ensino oficial é uma das mudanças já garantidas nas “alterações profundas” — as palavras são do secretário de Estado João Costa — que estão a ser preparadas no sistema. A nova área está a ser definida em articulação com a secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade, será apresentada em breve, mas em declarações ao Expresso, Catarina Marcelino, que tem esta tutela, antecipa algumas das orientações. Os temas da Educação para a Cidadania serão incluídos nos tempos letivos, de forma obrigatória, a partir do pré-escolar.

A ideia inerente à recuperação desta área é a de que a escola tem de transmitir conhecimentos, mas deve também contribuir para a formação mais global dos alunos. “Lembram-se da defesa da reciclagem e do ambiente? Começou na educação dos mais pequenos, que depois levaram esses valores para casa. E resultou. A escola pública forma pessoas. E formar pessoas não é só ensinar Matemática”, defende Catarina Marcelino. “Há 20 anos que se fala da educação para a cidadania, mas o facto é que nunca foi estruturante. Porque se tivesse sido estruturante não se tinha destruído tão rapidamente. Não era perfeito, mas existia. Agora não existe nada”, critica.

Foi em 2001 que a Formação Cívica entrou no currículo, a par da Área de Projeto e do Estudo Acompanhado, pelas mãos do então ministro da Educação, Augusto Santos Silva, e da secretária de Estado, Ana Benavente. Estas chamadas áreas curriculares não disciplinares (não contavam para a nota final) acabaram por ser retiradas do currículo na revisão de 2012, promovida pelo ex-ministro Nuno Crato. As críticas ao funcionamento e eficácia destas áreas estendiam-se aos próprios professores. E o tempo ganho com a sua extinção foi alocado ao que Crato defendeu serem “disciplinas fundamentais, como Português, Matemática, História, Geografia, Físico-Química e Ciências Naturais”, lê-se no decreto-lei de junho de 2012 (gráfico em baixo).

A atual equipa está, no entanto, a rever toda a distribuição dos currículos. A ‘entrega’ de 25% do tempo curricular para a gestão de cada escola é um dado adquirido. Neste tempo, os agrupamentos deverão definir projetos e atividades que obriguem ao trabalho conjunto, entre alunos mas também entre professores de diferentes disciplinas e que envolvam sobretudo pesquisa, investigação, resolução de problemas. Algumas das tais capacidades que se entende que são fundamentais na organização das sociedades e das empresas do século XXI.

Baralhar e voltar a dar

Mas a verdade é que estas ideias, ainda que concretizadas de outras formas, já foram defendidas e tentadas antes, recorda Carlinda Leite, da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. “Tem muito que ver com o projeto de gestão flexível dos currículos que foi iniciado no final dos anos 90 e se generalizou com a reorganização curricular de 2001. Naquela altura, as escolas também tinham de desenhar projetos curriculares de turma, adaptados à sua população escolar em concreto e ao contexto em que se inseriam e pôr em prática em tempos letivos específicos para o efeito.”

Só que da teoria à prática pode ir um passo de gigante. “Num país habituado a uma educação muito centralizada e um currículo muito prescritivo, este modelo é difícil de concretizar. Porque exige que os professores se tornem decisores curriculares, que trabalhem em conjunto quando estão sobrecarregados com as suas disciplinas e os programas extensos que têm de cumprir —, sobretudo no secundário, que conta ainda com a pressão acrescida dos exames —, porque requer materiais que não estão feitos”, enumera a investigadora. E quando, depois de anos a aprender e a testar esta nova cultura, os processos estavam mais oleados, o modelo começou a ser abandonado, aponta.

Paulo Guinote, professor de Português e História e autor do blogue o “Meu Quintal” recorda-se desses anos e antecipa as mesmas dificuldades. “Num currículo organizado por disciplinas, cada uma com um professor, e as horas repartidas, torna-se muito difícil.” A solução, propõe, passaria por uma alteração profunda da matriz curricular, com a organização por áreas, e não disciplinas, asseguradas por vários professores que trabalhariam em parceria. “Numa manhã os alunos dedicavam-se às ciências sociais e humanas, noutra à Matemática, às Ciências Naturais, Línguas, Expressões Artísticas.”

Mas há mais condições necessárias, diz. “Não vale a pena dizer às escolas para definirem projetos que façam sentindo naquela região, se depois lhes dizem que têm se limitar aos professores que têm nos seus quadros. Nem mandar embora os docentes que tenham poucas horas atribuídas.” E acima de tudo, há que convencer que esta não é apenas mais uma mudança, num “ziguezague” que se tem repetido e a que a maioria dos professores, que está no sistema há mais de 20 anos, tem assistido. “É inevitável fazermos a pergunta: valerá a pena o esforço?”

Para já, tanto a Associação de Professores de Português (APP) como a de Matemática (APM) estão com o Ministério. Têm trabalhado na definição dos conteúdos essenciais das disciplinas, com o objetivo de encurtar programas e libertar assim tempo para outro tipo de trabalhos a fazer com os alunos e até áreas que a tutela considera estarem desfalcadas, como as ciências sociais e a educação física. “Costuma dizer-se que temos uma escola do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. Era necessário uma mudança profunda. Mas falta o consenso e a vontade política para o fazer. A crispação que se instalou após Maria de Lurdes Rodrigues e Nuno Crato, que tinham ideias muito fortes, torna-o muito difícil”, analisa a presidente da APM, Lurdes Figueiral, que teme que a discussão continue a passar por questões triviais, como as horas a que se atribui a cada disciplina, ou “falaciosas”, como a suposta oposição “rigor versus facilitismo”.

Apesar de muito ainda estar por conhecer, as alterações devem acontecer já no próximo ano letivo, nos anos de início de ciclo. Se não for em todas as escolas, poderá ser nas que se disponibilizem para avançar já ou sob a forma de projeto-piloto, com a designação de alguns estabelecimentos de ensino, explica a tutela.