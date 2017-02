Dez crianças portuguesas nas mãos do Daesh

Filhos dos jiadistas portugueses têm entre um e cinco anos. Alguns foram levados de avião para o califado quando ainda eram bebés, outros já nasceram na Síria. Famílias querem o seu regresso e dizem que o Estado podia fazer mais por elas, mas o resgate é uma missão quase impossível

Sónia Monteiro mostra embevecida as imagens das duas sobrinhas que guarda no telemóvel. A mais velha, Naila, de quatro anos, faz pose montada num porco de brincar. A outra, de um ano, tem um laço cor de rosa no cabelo, uma pulseira dourada e um sorriso cativante. “A mãe envia-me com regularidade as fotos delas, para nos mostrar que estão bem. Mas não diz quase nada do que se passa na Síria.” O pai das meninas, Luís Almeida, morreu em maio de 2015, no califado. Oito meses antes tinha partido de França com Naila, que então tinha um ano, juntamente com oito familiares para a Jihad. Quando foi abatido pelas tropas de Bashar al-Assad, a mulher estava grávida da segunda filha.

A família de Luís Almeida, que vive na Amadora, não tem muitas ilusões. “Qualquer dia sabemos que elas deixaram de existir”, suspira Sónia Monteiro que já tentou por várias vezes convencer a mãe das crianças — uma tunisina que vivia em Nice com o português — a deixá-las sair do território que vai encolhendo todos os dias. Sem sucesso. “É muito fanática. Um dia mata-se com uma bomba e as meninas ficam com quem?”

Naila e a irmã são apenas duas das cerca de dez crianças com sangue português que estão nas mãos do autodenominado Estado Islâmico (Daesh). O grupo irá aumentar em breve porque Ângela Barreto, que rumou para a Síria em agosto de 2014 para se casar com o jiadista português Fábio Poças, está grávida e o bebé deverá nascer nos próximos dias. Será o segundo filho do casal. Há pouco mais de um ano, Ângela Barreto deu à luz uma menina, num parto feito por cesariana num hospital de Raqqa. Apesar de um dos primeiros nomes da bebé ser tipicamente português, o casal optou por lhe dar o apelido Andalus, o mesmo que é usado por Ângela e Fábio e pela maioria dos cidadãos portugueses que combatem no Daesh.

Fábio Poças é ainda pai de uma menina nascida em Londres que terá acabado por viajar com a mãe, de nacionalidade britânica, em direção à Síria para se juntarem ao português nascido na linha de Sintra.

Em abril de 2014, Sadjo Ture chegou ao califado com a mulher e um dos dois filhos. Era o único do chamado grupo de Leyton (bairro do norte de Londres) que vinha de uma família muçulmana. Um ano e meio depois, foi abatido. Não se sabe o que aconteceu à criança. Também se desconhece o paradeiro de Yamina, filha do seu melhor amigo, Sandro Monteiro. Este ex-jogador de futebol-salão do Sporting e motorista no Reino Unido — onde viveu antes de se converter ao islão radical — entrou na Síria em março, um mês antes de Sadjo. E morreu sete meses depois, atingido mortalmente pela aviação ocidental, quando o Daesh tentava conquistar Kobane, junto à fronteira turca.

A localização de alguns dos filhos de Nero Saraiva é também uma incógnita. O único do qual se tem conhecimento do paradeiro é do mais velho, que tem dez anos e vive com a mãe em Londres. Os outros dois ou três poderão estar na Síria.

Missão de resgate

As autoridades portuguesas não excluem a hipótese de alguma destas crianças poder já não estar viva. Mas as dúvidas são mais do que as certezas. O Expresso sabe que apesar de a Polícia Judiciária e de o SIS estarem atentos ao problema não existe qualquer plano de resgate: “Seria muito perigoso, tanto para os operacionais como para os menores. Reina o caos naquela região”, explica uma fonte oficial.

Os familiares contactados sentem-se de mãos atadas. “Sei que é difícil, mas o Estado devia esforçar-se mais para tirar as crianças daquele inferno”, afirma Sónia Monteiro, que se lembra “de alguém do Governo” perguntar à família se tinham dinheiro para ficar com as duas raparigas: “Dissemos que sim, mas nunca nada aconteceu.” Também um pai de um jiadista, que preferiu o anonimato, se sente “desapoiado” pelos organismos estatais.

Para Manuel Coutinho, secretário-geral do Instituto de Apoio à Criança (IAC), “o Estado tem de fazer tudo o que está ao seu alcance para que as crianças não vivam em situações de guerra e de terror”. E lembra que há organizações internacionais que “podiam ajudar a fazer um corredor humanitário” com o objetivo de as salvar.

Também o advogado Dantas Rodrigues, especializado em Direito Internacional, sugere uma solução para o problema: “Portugal sozinho não tem peso internacional suficiente mas poderia pedir ajuda à França, que tem muita experiência em matéria de jiadismo e resolvido casos semelhantes com sucesso.”

Em sentido contrário, Teresa Espírito Santo, especialista na promoção e proteção de crianças e jovens, considera que o Estado português não tem a possibilidade de resgatar estes menores. “Os pais levam os filhos para um outro país e estão sob jurisdição desse país. Além disso, não os raptaram.”

Os três especialistas concordam que no caso de Portugal receber algum destes menores “tem o dever” de os acolher. Teresa Espírito Santo resume: “Estas crianças teriam de ser cuidadas com um olhar ainda mais atento, já que viriam traumatizadas de um local de guerra e possivelmente sem pais.”