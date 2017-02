Professora Adriana

Desde este mês e até julho, passear pelas ruas de Coimbra pode ser sinónimo de ter um encontro fortuito com uma das cantoras brasileiras mais interessantes da última geração: Adriana Calcanhotto. A autora de "Adriana Partimpim" tem mantido nos últimos anos "uma relação de grande proximidade com a universidade de Coimbra, de que é embaixadora no Brasil", explica o professor José Pedro Paiva, diretor da Faculdade de Letras da Universidade, que a desafiou. "Contratámos a Adriana como professora convidada para dar um conjunto de masterclasses que enriquecem o curso de Estudos Artísticos da Faculdade de Letras em particular e a universidade de Coimbra em geral."

Na quinta-feira foi dia da primeira masterclass. "Foi um sucesso", continua José Pedro Paiva. "Estiveram 400 pessoas no auditório da reitoria. A Adriana fez uma apresentação da sua história e biografia desde a meninice." "Até aqui dei apenas uma aula, um pouco atípica, falando da minha trajetória e exemplificando ao violão passagens importantes da minha relação com a poesia brasileira e portuguesa e com a música popular do Brasil. Achei bom e respondi à perguntas pertinentes dos alunos, gostei da experiência", partilhou Adriana Calcanhotto ao Expresso. "Superou minhas expectativas, me senti mais à vontade do que imaginava."

Estas aulas são abertas ao público e não exclusivas para os estudantes da universidade, mas as pré-inscrições das próximas seis estão já "sold out", explica o diretor da faculdade. Nestas, Adriana falará da relação entre letras de canções e poesia, dos trovadores medievais de Coimbra e de outras ligações entre a sua arte musical e a dos poetas, brasileiros e portugueses, que a inspiram.

"Tem sido uma experiência muito gratificante", explica o diretor da Faculdade de Letras, que a considera "a repetir". "É importante a universidade estar aberta", defende. Até agora, os principais desafios de Adriana têm sido "resistir às sobremesas portuguesas e ao frio", conta. Quanto a Coimbra, defende que é uma cidade "cheia de contrastes muito interessantes, muito antiga, de um Portugal profundo. Tem a Universidade, que fará a 1 de março 727 anos, e que ao mesmo tempo que carrega a tradição e o conhecimento acumulado por tantos anos, abriga centros de investigação de ponta, importantes no mundo todo, como a robótica, por exemplo, que é muito avançada em Coimbra. No mais, as pessoas são calorosas e sabem receber muito bem os de fora - mas aí não é privilégio de Coimbra, é a forma de ser dos portugueses todos".