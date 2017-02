Espanha sabia quem eram os chilenos que fugiram de Caxias (mas libertou-os à mesma)

A razão pela qual a polícia espanhola libertou o chileno Roberto Ulloa, depois de o intercetar no domingo no aeroporto de Barajas, em Madrid, permanece um mistério. Os espanhóis, que receberam o mandado de detenção internacional de Lisboa no final do dia de segunda-feira, alegaram não ter tido capacidade de o reter no Centro de Internamento de Estrangeiros de Madrid. E às 19h de domingo já estava a sair de Barajas, ao contrário do cúmplice, Jorge Naranjo, que ficou detido.

Mas um e-mail enviado pelo Centro de Cooperação Policial e Aduaneiro de Castro Marim/Ayamonte enviado para a PJ, SEF e GNR às 22h06 de domingo, revela que as autoridades do país vizinho sabiam que os dois chilenos do aeroporto eram os mesmos que tinham fugido de Caxias juntamente com o luso-israelita Joaquim Bittom Matos. “Temos o conhecimento da fuga dos três reclusos do estabelecimento prisional de Caxias”, diz-se no documento.

Espanha alertava que os dois chilenos tinham sido detidos em Barajas, pendendo sobre Roberto Ulloa uma “infração à lei de estrangeiros”, enquanto que Jorge Naranjo era suspeito de “usurpação e infração à lei de estrangeiros”. Nos casos de violação desta lei as autoridades espanholas têm permissão para realizar detenções temporárias, para posterior expulsão do país.

Apesar de o mandado de detenção internacional não ter sido enviado no dia da fuga dos três reclusos, Portugal já tinha avisado o CCPA espanhol, através do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, às 9h50 desse domingo. E antes das 17h do mesmo dia, foi registada no Sistema de Informação Schengen, a medida cautelar de “mandado de captura/detenção” com vista à recaptura dos três reclusos, com a indicação de “não admissão” no espaço Schengen. Ulloa viria a ser detido em flagrante durante um assalto em Barcelona, esta quarta-feira. Ambos vão ser agora extraditados.

Portugal não conseguiu emitir um mandado de detenção europeu contra os reclusos chilenos porque ao domingo os tribunais estão fechados e não há um magistrado que possa passar o papel essencial para que pudessem ficar presos em Espanha até serem extraditados.

O MP de Cascais foi contactado na segunda-feira pela PSP e pelos serviços prisionais. “No domingo há um magistrado com telemóvel de serviço e que pode ser contactado em situações de emergência e isso não aconteceu”, diz uma fonte judicial. Mas mesmo que fosse contactado, só muito dificilmente o magistrado poderia passar o mandado porque teria de ter acesso ao tribunal e ao processo e o edifício está fechado e não há funcionários judiciais de serviço”.